Záchranári ošetrili za tri dni 17 podchladených ľudí

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. januára (TASR) – Záchranári ošetrili pre mrazy od piatkového rána (6. 1.) do nedele večera (8. 1.) asi 17 ľudí. Boli podchladení, viacerí z nich pod vplyvom alkoholu. Išlo o dospelých, nebolo medzi nimi žiadne dieťa. Pre TASR to povedal Boris Chmel, hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS).Na následky podchladenia zomrel podľa Chmela jeden muž v Bratislave. Nitrianska polícia zase potvrdila smrť bezdomovca, ktorému sa mrazy takisto mali stať osudné.Piť alkohol je počas takto chladného počasia veľmi riskantné, záchranári to neodporúčajú.vysvetlil Chmel. Ľudia bez domova by sa k veľkému množstvu alkoholu podľa neho nemali uchyľovať, pretože v mrazoch môžu tvrdo zaspať, čo je takisto veľmi nebezpečné.V piatok ráno bol na Slovensku prvý arktický deň tejto zimy. Takto chladné počasie bolo i počas víkendu, mrazy majú byť aj nasledujúce dni.