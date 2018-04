Záchranári pomáhali žene, ktorá narazila do snežného dela

Ilustračné foto. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Demänovská Dolina 12. apríla (TASR) – Horskí záchranári zasahovali vo štvrtok ráno pri úraze 29–ročnej poľskej snoubordistky, ktorá sa počas výstupu v oblasti Konského Grúňa v Nízkych Tatrách pošmykla a po dlhom páde narazila do snežného dela na Lukovej.Pri náraze utrpela pravdepodobne úraz chrbtice a hlavy. TASR informovalo Operačné stredisko (OS) Horskej záchrannej služby (HZS).Príslušníci oblastného strediska HZS z Nízkych Tatier zranenej turistke po príchode na miesto poskytli neodkladné zdravotnícke ošetrenie. Podľa informácií z OS následne zabalili do vákuového matraca a transportovali k sanitke rýchlej zdravotnej pomoci, ktorou pokračovala do nemocnice v Liptovskom Mikuláši.