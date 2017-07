Záchranári varujú: Pri vode sa pred prázdninami utopilo už 9 ľudí

Ilustračná snímka Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. júla (TASR) - Pobyt pri vode netreba podceňovať, utopiť sa dokážu i dobrí plavci. Upozorňujú na to záchranári.Počas tohto júna sa utopilo na Slovensku deväť dospelých, počas minuloročného leta pobyt pri vode neprežilo 12 ľudí vrátane jedného dieťaťa.povedal pre TASR Boris Chmel, hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS).Chmel neodporúča piť pred kúpaním alkohol, ten je najväčšou príčinou utopení. Tiež je podľa neho nevhodné skákať do vody, v ktorej nevidno na dno, môže dôjsť k zraneniu, ktoré vedie až k fatálnym následkom.zdôraznil.Pri záchrane sú dôležité prvé minúty do príchodu záchrannej zdravotnej služby. Vtedy treba kvalitne poskytnúť laickú prvú pomoc.vysvetlil Chmel.Priznal, že cez prázdniny dajú záchranárom zabrať najmä deti. Priemerne ich ošetrujú 25 denne, čo je o vyše polovicu viac ako počas školského roka.dodal Chmel.