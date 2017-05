ZÁCHRANÁRI: Vyšší trest za napadnutie zdravotníka sčasti zaberá

Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. mája (TASR) – Hrozba vyššieho trestu za napadnutie zdravotníka počas výkonu práce sčasti na agresívnych pacientov zaberá, poukazujú záchranári i sestry. Osveta medzi ľuďmi je ale podľa nich naďalej potrebná, upozorňujú, že môže ísť o dozvuky mediálnej kampane.Sestry by navyše na rizikových pracoviskách prijali možnosť zavolať si ochranku, záchranári by zase boli za právo aktívne sa brániť, ak je to nevyhnutné. Stále sa podľa nich nájdu pacienti, ktorí o väčšej ochrane zdravotníkov nevedia.Zdravotníci majú vyššiu právnu ochranu počas výkonu práce od začiatku tohto roka, legislatívne získali štatút chránenej osoby. Sestry i záchranári sa dlhodobo sťažovali na verbálne a fyzické útoky. Ak teraz niekto na zdravotníkovi spácha počas jeho služby trestný čin, sťahuje sa neho vyššia trestná sadzba.povedal pre TASR prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov Marián Hudák.Pacienti si vyššiu právnu ochranu zdravotníkov podľa neho uvedomujú. Problémoví sú najmä, tí s čistou hlavou si podľa neho dajú povedať a dali si povedať i predtým. Okrem väčšej osvety medzi ľuďmi je aj za možnosť aktívne sa brániť.uviedol Hudák. Neraz sa podľa komory stalo, že záchranár potreboval po útoku lekárske ošetrenie.Sestry majú zatiaľ pozitívne ohlasy, najmä z prostredia urgentných príjmov v nemocniciach, potvrdila TASR Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Práve na urgentoch čelili sestry častým útokom, v práci sa nevyhli kopancom, škrteniu či slovným vyhrážkam.myslí si Lazorová.Sestry by podľa nej na rizikových pracoviskách prijali možnosť zavolať si ochranku.uviedla Lazorová s tým, že vie, že to nie je možné.