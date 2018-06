Zachránený morský koník sa uzdravuje v akváriu na Floride

Na snímke zachránený morský koník Frito v akváriu 10. júna 2018 v Clearwateri. Žena, ktorá sa potápala v Mexickom zálive, zachránila morského koníka zamotaného do rybárskeho vlasca v hromade odpadkov. Zachránený živočích sa uzdravuje v akváriu v americkom štáte Florida. Foto: TASR/AP Na snímke zachránený morský koník Frito v akváriu 10. júna 2018 v Clearwateri. Žena, ktorá sa potápala v Mexickom zálive, zachránila morského koníka zamotaného do rybárskeho vlasca v hromade odpadkov. Zachránený živočích sa uzdravuje v akváriu v americkom štáte Florida. Foto: TASR/AP

Clearwater 14. júna (TASR) - Žena, ktorá sa potápala v Mexickom zálive, zachránila morského koníka zamotaného do rybárskeho vlasca v hromade odpadkov. Zachránený živočích sa uzdravuje v akváriu v americkom štáte Florida, informovala v stredu agentúra AP.Štvorcentimetrového morského koníka zachránila žena 10. júna. Opatrne ho vymotala z rybárskeho vlasca, vložila do fľaše s vodou a odniesla do Morského akvária vo floridskom meste Clearwater. To sa preslávilo vo filmoch zo série Dolphin Tale (Najsilnejšie puto) o zachránenom delfínovi bez chvosta.Hnedá samička morského koníka dostala meno Frito, pretože svojím tvarom údajne pripomína kukuričný čips americkej značky Fritos. Pracovníci akvária dúfajú, že sa úplne zotaví, aby ju mohli vrátiť do vôd Mexického zálivu.Odborníci už dlhodobo varujú pred rizikom, aké pre malých i veľkých morských živočíchov predstavujú rybárske vlasce.Akvárium v Clearwateri poskytlo od vlaňajška pomoc už trom morským koníkom, ktoré boli objavené pri pobreží západofloridského okresu Pinellas.