Záchranná loď pre migrantov sa vydáva na pomoc Rohingom

Rím 5. septembra (TASR) - Na pomoc utečencom z moslimskej menšiny Rohingov, ktorí unikajú pred násilnosťami v Mjanmarsku, sa vydáva záchranná loď poskytujúca doteraz pomoc migrantom v Stredozemnom mori.Rozhodnutie presunúť svoje operácie, a tým aj záchrannú loď Phoenix, do juhovýchodnej Ázie oznámilo vedenie humanitárneho zoskupenia Migrant Offshore Aid Station (MOAS), sídliaceho na Malte, ešte v pondelok, uviedla dnes agentúra AP. Dodala, že toto rozhodnutie bolo prijaté po tom, ako pápež František vyzval medzinárodné spoločenstvo na pomoc rohinským moslimom.MOAS spresnilo, že svoju pomoc utečencom bude poskytovať v pohraničnej oblasti medzi Mjanmarskom a Bangladéšom, kam smeruje vlna rohinských utečencov.Podľa OSN do susedného Bangladéša od vypuknutia násilia v Jakchainskom štáte koncom augusta utieklo takmer 90.000 Rohingov, ktorí obviňujú mjanmarské bezpečnostné sily a budhistické skupiny z vypaľovania ich dedín. Vláda tvrdí, že ide o reakciu na nedávny útok rohinských militantov na policajné stanice.Posádka lode Phoenix zachránila od roku 2014 tisíce migrantov, keď sa cez Stredozemné more snažili dostať do Európy, pričom využívali služby prevádzačov. Tí migrantov prepravujú na vratkých lodiach, ktoré sa veľmi často prevrátili alebo potopili.Agentúra AP vo svojej správe poznamenala, že počet migrantov, ktorí sa na plavbu do Európy vydávali z pobrežia Líbye, sa od júla znížil. AP to pripísala posilnenému hliadkovaniu líbyjskej pobrežnej stráže a nedávnemu uzavretiu dohody s líbyjskými milíciami, ktoré dlho uľahčovali obchodovanie s ľuďmi namiesto toho, aby mu bránili. Dohodu podporilo aj Taliansko, ktoré je od začiatku migračnej krízy vystavené náporu migrantov zo severnej Afriky.