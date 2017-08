Záchranu migrantov v Stredozemnom mori pozastavila ďalšia organizácia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 13. augusta (TASR) - Nemecká humanitárna skupina Sea-Eye dnes oznámila, že podobne ako organizácia Lekári bez hraníc (MSF) pozastavuje záchranu migrantov v Stredozemnom mori pre údajné ohrozovanie zo strany Líbye.Podľa vyhlásenia, z ktorého citovala dnes agentúra AP, prijali aktivisti Sea-Eye toto rozhodnutieurobili tak však v záujme bezpečnosti posádky svojho záchranného plavidla. Poukázali pritom napo oznámení vlády v Tripolise, že líbyjské zložky budú zasahovať aj mimo zóny pri pobreží tejto krajiny.Organizácia MSF oznámila pozastavenie záchrannej misie v Stredozemnom mori ešte v sobotu, pričom spomenula takisto hrozby zo strany Líbye, ale aj obmedzujúcu politiku talianskej vlády. Rovnaký krok zvažujú aj iné humanitárne skupiny, ktoré sa podieľajú na zachraňovaní migrantov plaviacich sa do Európy.Posádka lode patriacej španielskej mimovládnej organizácii uviedla, že líbyjská pobrežná stráž na ňu minulý týždeň vypálila varovné výstrely, hoci sa v tom čase nachádzala v medzinárodných vodách. Líbyjské námorné sily však upozorňujú, že zahraničné plavidlá nesmú vstupovať do zónyktorú podľa nich Tripolis vytýčil v súlade s medzinárodným právom.Líbya je známa ako východiskový bod pre plavby migrantov smerujúcich do Európy. Niektoré z mimovládnych organizácií operujúcich v danej oblasti odmietli dodržiavať kódex správania, ktorý vypracovalo talianske ministerstvo vnútra v súvislosti s podozrením, že aktivisti svojím konaním napomáhajú prevádzačom a podnecujú k ďalšej migrácii.