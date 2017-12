Začiatkom roka 2018 bude na Zemi žiť takmer 7,6 miliardy ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hannover 23. decembra (TASR) - Začiatkom roka 2018 by malo na Zemi žiť už takmer 7,6 miliardy ľudí. Vyplýva to z piatkovej správy nemeckej nadácie Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW), o ktorej informovala agentúra DPA.Podľa odhadov DSW dosiahne svetová populácia 1. januára číslo 7.591.541.000. Počet ľudí na celom svete za ostatný rok vzrástol o zhruba 83 miliónov, čo predstavuje približne populáciu Nemecka.V nasledujúcich desaťročiach sa obzvlášť rýchly populačný rast očakáva v Afrike. Na tomto kontinente bude podľa odhadov DSW žiť do roku 2050 oproti súčasnosti až dvojnásobne viac obyvateľov, a to 2,53 miliardy.