Začiatkom roka bolo v Bratislave vyše 1,66 mil. m2 kancelárskych plôch

Bratislava 23. mája (TASR) – Celková ponuka kancelárskych priestorov v Bratislave dosiahla v 1. štvrťroku 2017 viac ako 1,66 milióna štvorcových metrov (m2). Kancelárske priestory v štandarde A tvoria 57 % z tejto ponuky a kancelárie v štandarde B 43 %. Vyplýva to z najnovších údajov Bratislava Research Fora (BRF), ktorého členmi sú poradenské spoločnosti Cushman & Wakefield, CBRE, Colliers International a JLL.V tomto období pribudla do celkovej ponuky moderných kancelárskych priestorov budova Zuckermandel, konkrétne jej bloky B a CA. Budova je situovaná v lokalite pod hradným kopcom a priniesla približne 28.280 m2 administratívnych plôch. Ďalej pribudla budova Blumental Office v blízkosti Račianskeho mýta poskytujúca asi 7100 m2 administratívnych priestorov.V druhom kvartáli tohto roka očakávajú poradenské firmy dokončenie projektov Uniq a Panorama Business II, ktoré dokopy prinesú viac ako 33.000 m2 kancelárskej plochy.V rámci ponuky kancelárskych priestorov má takmer 25 budov certifikát zelenej budovy potvrdzujúci jej trvalú udržateľnosť. Ich celková výmera je približne 484.000 m2 a tvoria 29 % z celkového objemu.Transakcie, ktoré boli uzatvorené počas 1. štvrťroka, dosiahli výmeru 31.067 m2. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom je to takmer 2,6-násobný pokles. Nové nájmy v tomto kvartáli tvorili 62 % všetkých transakcií, prerokovanie nájmov predstavovalo 25 % a ani nie 1 % patrilo expanzii.Najväčšia transakcia na trhu mala výmeru 5500 m2 a išlo o nový nájom v budove Twin City C. Okrem nej boli zaznamenané ešte ďalšie dve, ktoré presiahli výmeru 2000 m2 vrátane nového nájmu v projekte Rosum (2902 m2) a nového nájmu v projekte Zuckermandel (2345 m2). Sedem obchodov malo od 1000 do 2000 m2. Dominovali transakcie spoločností z farmaceutického a medicínskeho sektora (25,06 %), nasledované firmami v oblasti profesionálnych služieb (16,31 %).Miera neobsadenosti kancelárskych priestorov sa na začiatku tohto roka zvýšila na 7,04 % z pôvodných 6,61 % v predošlom kvartáli. Najnižšia miera neobsadenosti na úrovni 2,44 % bola zaznamenaná v Bratislave IV, nasledovala Bratislava I s 4,75 %. Najvyššiu neobsadenosť na úrovni 11,67 % dosiahla Bratislava III.