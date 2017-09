Začiatkom roku 1849 sa dobrovoľníci vydali na ďalšie ťaženie

Busta J. M. Hurbana v obnovenej expozícii počas celonárodnej a celocirkevnej spomienky pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 7. septembra (TASR) - Víťazným duchom naplnení a túžbou po slobode premočení slovenskí dobrovoľnícki junáci vykročili 26. januára 1849 z Turca na ďalšie ťaženie po Slovensku. Tiahli na Sučany, Turany a Kraľovany, kde sa po menšej zrážke s „oravskou gardou“ na známom to sútoku Váhu a Oravy rozdelili na dve skupiny. Jedna vykročila proti toku Váhu priamo do Liptova, druhá to zobrala cez Oravu. Jozef Miloslav Hurban bol v tej druhej. Vo Veličnej pred zhromaždenými občanmi povedal plamennú reč, ktorú si miestni vypočuli „s jasotom a na slávu volaním“, no „neprihlásil sa žiaden medzi dobrovoľníkov našich a národne zmýšľajúca šľachta utiahla sa do svojich dvorcov“ poťažkal si v Rozpomienkach Hurban. Nemohol tušiť, že na svet súci junáci ho očakávali v oravskej „mekke“ – Dolnom Kubíne. Tam bolo všetko inak.spomína si Hurban.Dobrovoľníci a ich politické i vojenské velenie sa zdržalo v Dolnom Kubíne a na Orave vôbec vyše týždňa. Do všetkých dolín a lesných zákutí boli vyslaní poslovia – agitátori. Hurban bol na svoj spôsob jedným z nich. Jeho adresátmi boli najmä zemania slovenského zmýšľania. Podebatoval si so starým Smrečánym, popolitizoval s hrdým Móricom Zmeškalom vo Vyšnom Kubíne a troška popolemizoval s Turzom v Oravskom Podzámku. No a viackrát si „“ Tu siBodaj by nie! Ctiboh Zoch bol jeho spolužiakom a priateľom ešte zo študentských rokov na evanjelickom lýceu v Bratislave. Bol jedným z účastníkov pamätnej štúrovskej vychádzky na Devín „na Jura“ roku 1836. Tu sa preslávil recitáciou vlastnej básne, kde zazneli aj tieto verše:Hurban si to veľmi dobre pamätal. A tak ako ho on obdivoval vtedy, teraz Ctiboh Zoch obdivoval jeho. Jeho odvahu tribúna, ktorý napriek kňazskému habitu vie vyskočiť na koňa, zamávať šabľou, vystreliť z pištolí a vyraziť vpred ako prvý. Obom im bolo jasné, že práva slovenského národa sú posvätné ako Ježišov kríž. Preto sa v zhode pozhovárali a Hurban si po prebdených dňoch a nociach aj výdatne odpočinul. Vtedy nemohol tušiť, že Zoch si svoje sympatie k slovenskému národnému pohybu poriadne odskáče. V máji 1849 ho zatkli a tri mesiace vláčili po viacerých väzniciach v Uhorsku. Do Jasenovej sa vrátil až z rumunského Aradu. Je zrejmé, že až na intervencie našich vodcov na cisárskom dvore. Dňa 8. februára dobrovoľníci opustili Oravu a napochodovali do Ružomberka. A tu musel Hurban opäť naplno zabojovať a načrieť až na dno svojho revolučného ducha a rečníckeho daru.Ružomberok bol totiž vtedy známy svojím malomeštiactvom a odrodilstvom. Preto im Hurban na vychýrenom ružomberskom rínku nadal aj takto:Boli to silné slová, ale zabrali. O dva dni Hurban mohol konštatovať:Definitívna katarzia však nastala až o pol storočia neskôr – v Černovej. Večer 9. februára bol Hurban s dobrovoľníkmi už v Liptovskom Svätom Mikuláši a na 12. februára dal zvolať národné zhromaždenie. Tak ako v Martine.Predtým sa ešte „rozhliadol“ po meste a odskočil si aj do Liptovského Trnovca, lebo tam žila poetka Johana Lehotská, manželka farára Jána, ktorého už dlhší čas väznili a držali ako rukojemníka, a nevedno kde. A tak okrem nadšeného volania na slávu, ozývali sa aj výkriky –“ Situáciu na hlavnom námestí v Liptovskom Svätom Mikuláši dňa 12. februára Tomáš Winkler v knihe Perom a mečom opísal takto:My dodajme, že medzi nimi bolo aj niekoľkoPo radostných dňoch mikulášskych výprava sa pobrala na Pohronie, a to cestou cez Liptovský Hrádok, Malužinú, Nižnú a Vyšnú Bocu a povestné horské sedlo – Čertovicu. Cesta bola zasypaná závejmi snehu. Napriek tomu kolóna päťdesiatich vozov s dobrovoľníkmi a cisárskym vojskom dorazila do Brezna. Tí bojazliví a tí s výčitkami svedomia behali po uliciach mesta a vystrašene volali:Len dramatik Ján Chalupka, náš slovenský Moliére, sa za oknom fary natešene usmieval.