Začiatkom roku 2018 vyjde nová kniha o hrade Ľupča

Ľupčiansky hrad. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Slovenská Ľupča 30. decembra (TASR) - Syntézu známych faktov, doplnenú o nové zistenia vychádzajúce z posledných výskumov, priblíži čitateľom nová kniha o hrade v Slovenskej Ľupči. Verejne predstaviť publiku by ju mali koncom januára 2018.Ako pre TASR uviedol kastelán hradu Vladimír Homola, nová kniha o hrade Ľupča predstavuje významný počin slovenskej historiografie a výrazne prispeje k rozšíreniu poznatkov o dejinách celého regiónu.uviedol.Podľa neho po pätnástich rokoch od prevzatia hradu železiarňami tak dozrel čas na novú ucelenú syntézu o hrade a jeho panstve, ktorá predstaví dejiny hradu v celej šírke, od jeho počiatkov, až po aktuálnu obnovu hradných objektov.Kniha o Ľupčianskom hrade má 368 strán a rozdelená je na štyri ťažiskové kapitoly. Prvá z nich sa venuje histórii hradu, predstavuje jeho držiteľov a správcov, rekonštruuje majetkové pomery panstva, ako aj využívanie hradných objektov v priebehu celého dejinného vývoja.približuje knihu kastelán.Druhá kapitola sa zameriava na stavebný vývoj hradu, oboznamuje čitateľa so všetkými doposiaľ identifikovanými ťažiskovými stavebnými etapami, ktoré menili jeho vzhľad a určovali jeho stavebný charakter.dodáva Homola.Celú knihu napokon uzatvára kapitola Hradný sprievodca, ktorá čitateľa oboznamuje so súčasným využitím jednotlivých hradných objektov. Uverejnené plány, kresby a snímky patria vo väčšine prípadov k dobovým vyobrazeniam Ľupčianskeho hradu.