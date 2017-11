Začiatok volieb do vyšších územných celkov je v PSK bezproblémový

Ilustračné foto Foto: TASR - František Iván Ilustračné foto Foto: TASR - František Iván

Prešov 4. novembra (TASR) – Volebné miestnosti v Prešovskom kraji sa v sobotu pre voličov otvorili o 7.00 h, nikto nepožiadal o skorší termín. Začiatok volieb do vyšších územných celkov (VÚC) je bezproblémový, zatiaľ nie sú žiadne podnety, pre TASR to potvrdil predseda volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) František Vaško.Voliči už od rána prichádzajú k urnám aj do volebných okrskov na Základnej škole na Kúpeľnej ulici v Prešove. Predsedníčka okrskovej volebnej komisie číslo 39 Gabriela Mruzová uviedla, že majú zapísaných 3224 oprávnených voličov, z toho 2389 voličov je na zozname s trvalým pobytom Prešov bez presnejšej adresy. „Zatiaľ priebeh volieb je pokojný, začali sme o 7.00 hodine, tak ako bolo stanovené. Doteraz sa zúčastnilo zopár voličov. Viacej ľudí očakávame v priebehu dňa a k večeru,“ uviedla Mruzová.Hovorkyňa prešovskej radnice Veronika Kmetóny Gazdová uviedla, že volebné okrsky v Prešove sú zriadené zväčša v priestoroch škôl alebo kultúrnych zariadení, ale majú okrsok aj v športovom areáli na Sekčovskej ulici a jeden dokonca v pohostinstve v časti Išľa. „Na území mesta Prešov je vytvorených 81 volebných okrskov, ktoré budú otvorené do 22.00 h. V rámci Prešova je takmer 73.000 oprávnených voličov, z ktorých 285 požiadalo o voľby prostredníctvom prenosnej hlasovacej schránky. Napríklad to boli klienti zariadení pre seniorov, rovnako domov sociálnych služieb na Volgogradskej ulici a s volebnou schránkou sa pôjde aj na Kmeťovo stromoradie,“ povedala hovorkyňa mesta.Voliči si môžu vyberať predsedu PSK z 11 kandidátov. Volebná komisia zaregistrovala 12 kandidátov, nominant Strany zelených Slovenska Milan Šteiner sa svojej kandidatúry vzdal. Do krajského parlamentu si voliči v 13 obvodoch, ktoré kopírujú okresy, volia 62 poslancov z 500 uchádzačov. Pôvodne volebná komisia zaregistrovala 501 nominantov, jedného kandidáta z volebného obvodu Bardejov stiahla politická strana. Celkovo vo voľbách podalo kandidačné listiny 26 politických strán alebo hnutí a jedna koalícia, ostatní kandidujú ako nezávislí.