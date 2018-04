Začína sa 13.ročník Bratislavských módnych dní s medzinárodnou účasťou

Na snímke sprava generálny riaditeľ umeleckého súboru Lúčnica Marián Turner, organizátorka módnych dní Mária Reháková, tlmočníčka, člen poroty z Francúzska a riaditeľka univerzity MOD'SPE Paris Central Europe Jana Lalová počas tlačovej konferencie k jarnej časti projektu Bratislavské módne dni by Mercedes-Benz v Bratislave 9. apríla 2018. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 9. apríla (TASR) – Najlepší slovenskí módni návrhári, zahraniční hostia i mladí tvorcovia sa predstavia na 13. ročníku Bratislavských módnych dní (BMD) by Mercedes Benz jar/leto 2018. Uskutočnia sa s pestrým programom od 9. do 11. apríla v priestoroch Refinery Gallery.vyhlásila na pondelkovej tlačovej konferencii novú súťažnú tému zakladateľka BMD Mária Reháková.Záujemcovia o súťaž sa s výtvarnými návrhmi (šesť až osem) môžu prihlásiť do 30. júna. Odborná porota z nich vyberie najlepšie kolekcie, ktoré potom v reálnej podobe budú prezentované na septembrových BMD. Podmienky sú na internetovej stránke www.bmd.sk.Aj podľa generálnej riaditeľky Ústredia ľudovej umeleckej výroby Dany Kľučárovej je folklór v móde veľmi inšpiratívna téma a nevyčerpateľná studnica nápadov. Týka sa odevov mužov, žien a detí všetkých vrstiev obyvateľstva, ich spoločenskej príslušnosti, sviatočných a iných príležitostí.zdôvodnila Kľučárová.Od pondelka do stredy (11.4.) návštevníci BMD uvidia komplexný prierez aktuálnych kolekcií na tohtoročnú sezónu jar/leto od takmer 30 návrhárov a módnych značiek zo Slovenska, Talianska a Rumunska. Okrem širokej škály dámskych a pánskych modelov nebude chýbať ani detská móda. Slovensko budú už tradične zastupovať Veronika Hložníková, Jana Pištejová, Veronika Kostková, Zuzana Haková, Michaela Ľuptáková a ďalší tvorcovia.So svojimi kolekciami sa predstaví aj finalista vlaňajšej súťaže Nové tváre módnej scény Victor Vang a jej víťazka Zarina Šimkovič. Podujatie má i charitatívnu časť, ktorou je dražba šiat Jany Jurčenko nadáciou Adeli pre jednu hendikepovanú pacientku. Tá si splní svoj sen a pred dražbou sa stane modelkou.