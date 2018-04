Začína sa 7. ročník najväčšieho testovania digitálnych zručností

Na snímke sprava hlavný koordinátor IT Fitness Testu František Jakab, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský, predseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko, generálny tajomník služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mario Schrenkel počas tlačovej konferencie IT Asociácie Slovenska pri príležitosti slávnostného spustenia 7. ročníka IT Fitness Testu 26. apríla 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. apríla (TASR) - Získať analytické informácie o úrovni IT zručností slovenských žiakov a zároveň pripraviť mladých ľudí na uplatnenie sa na trhu práce je hlavným cieľom IT Fitness Testu 2018.Ako uviedli vo štvrtok v Bratislave jeho organizátori IT Asociácia Slovenska (ITAS) spoločne s partnermi, IT Fitness Test 2018 bude prebiehať od 26. apríla do konca roku 2018 a zapojiť sa doň môže každý bez ohľadu na vek, skúsenosti s IT či profesijné zameranie.Test je dostupný pre všetkých, ktorí sa zaregistrujú na webe www.itfitness.sk a rozhodnú sa do testovania zapojiť. Hlavným cieľom testovania však opäť bude preverenie digitálnych kompetencií a zručností u žiakov základných a stredných škôl a zároveň testovanie úrovne IT znalostí učiteľov.Test je rozdelený na dve základné časti, a to nepovinnú Informačnú časť a Vedomostno-kompetenčnú časť, v ktorej riešiteľov čaká testovanie v 5 oblastiach. Test pre základné školy obsahuje 20 otázok, o čosi náročnejší bude test pre stredné a vysoké školy - IT zručnosti a digitálnu gramotnosť žiakov preverí v 25 otázkach. Všetci riešitelia testu získajú po jeho absolvovaní certifikát, pričom snahou IT Asociácie Slovenska je zaradiť certifikát medzi všeobecne akceptované dokumenty, ktoré by zamestnávatelia zohľadňovali pri pracovných pohovoroch a prijímaní uchádzača do zamestnania.Aktuálny ročník IT Fitness Testu bude obohatený o novú funkcionalitu, vďaka ktorej pedagógovia budú získavať informácie o tom, ako v testovaní uspela konkrétna trieda, či priemerný čas potrebný na riešenie jednotlivých úloh. Rozšírená funkcionalita zároveň umožní manažmentu školy monitorovať úspešnosť riešenia testu a získať tak komplexné informácie o digitálnych zručnostiach svojich žiakov.uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši.