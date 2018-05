Začína sa obdobie ústnych maturít, ktoré potrvá do 8. júna

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 21. mája (TASR) – V pondelok sa začína v stredných školách postupne maturovať. Počas ústnych maturitných skúšok bude svoje vedomosti pred skúšobnými komisiami dokazovať približne 43.000 maturantov z viac ako 700 stredných škôl. Ústne maturity potrvajú do 8. júna.uviedol rezort školstva. Pri školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín patrí ich vyučovací jazyk spolu so slovenským jazykom a slovenskou literatúrou (školy s vyučovacím jazykom maďarským), resp. so slovenským jazykom a literatúrou (škola s vyučovacím jazykom ukrajinským) a cudzím jazykom k povinným predmetom a podľa svojho výberu si môžu zvoliť štvrtý predmet.Maturitnú skúšku v stredných odborných školách (SOŠ) a konzervatóriách tvoria štyri predmety, a to slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky.informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.Žiak môže vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky bez ohľadu na výsledok externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Pri celkovom hodnotení sa budú brať do úvahy výsledky z ústnej i písomnej časti maturitnej skúšky.