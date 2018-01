Začína sa verejná súťaž na búranie skeletu nemocnice na Rázsochách

Nemocnica Rázsochy, archívna snímka Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. januára (TASR) - Zbúranie starého skeletu rozostavanej nemocnice na Rázsochách si vyžiada milióny eur. Predbežné oznámenie na verejnú súťaž na dodávateľa búracích prác zverejní Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v najbližších dňoch. Predpokladaná ceny je 17 miliónov eur bez DPH. Víťaz má okrem najnižšej ceny za búranie ponúknuť aj recykláciu stavebného odpadu a jeho opätovné využitie.povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD).Existujúci skelet by bolo podľa jeho slov možné využiť len za cenu neúmerne vysokých nákladov na sanáciu porúch a nedostatkov.skonštatoval Drucker.S búraním by sa, tak ako už ministerstvo skôr avizovalo, malo začať na jeseň. Na mieste sa má časom postaviť nová univerzitná nemocnica. Paralelne sa tak majú realizovať procesy projekčnej prípravy a inžinierskych činností. V priebehu obstarávania na búracie práce MZ SR plánuje vyhlásiť aj verejnú súťaž na projekt novej nemocnice.Výstavba novej Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách by sa mohla odštartovať v roku 2021.zhrnul Drucker.Najväčšiu slovenskú nemocnicu tvorí v súčasnosti päť zariadení - na Kramároch, v Starom Meste, Ružinove, Petržalke a Podunajských Biskupiciach. Po novom to majú byť len Rázsochy a Ružinov.