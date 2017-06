Začínajú ME do 21 rokov v Poľsku. Premiérovo s tuctom tímov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zloženie ME 2017 futbalistov do 21 rokov v Poľsku (16. - 30. júna):



A-skupina: Poľsko, Slovensko, Švédsko, Anglicko



B-skupina: Portugalsko, Srbsko, Španielsko, Macedónsko



C-skupina: Nemecko, Česko, Dánsko, Taliansko

Predchádzajúci víťazi:



1978 Juhoslávia



1980 Sovietsky zväz



1982 Anglicko



1984 Anglicko



1986 Španielsko



1988 Francúzsko



1990 Sovietsky zväz



1992 Taliansko



1994 Taliansko



1996 Taliansko



1998 Španielsko



2000 Taliansko (hralo sa na Slovensku)



2002 Česko



2004 Taliansko



2006 Holandsko



2007 Holandsko



2009 Nemecko



2011 Španielsko



2013 Španielsko



2015 Švédsko

Krakov 15. júna (TASR) - V piatok 16. júna sa začnú majstrovstvá Európy futbalistov do 21 rokov v Poľsku, ktoré budú druhým záverečným turnajom tejto vekovej kategórie s účasťou Slovenska. V roku 2000 sa na domácej pôde prepracovalo do semifinále a obsadilo štvrté miesto. Minimálne zopakovanie postupu zo skupiny má za cieľ aj tím pod trénerským vedením Pavla Hapala, o jeho dosiahnutie sa pokúsi v A-skupine v konkurencii usporiadateľskej reprezentácie, Švédska a Anglicka.Rovnako ako seniorské ME aj vrcholné podujatie dvadsaťjednotiek sa rozšírilo, hoci nie až do takej miery. Počet mužstiev narástol z osem na dvanásť, po základnej fáze však naďalej hneď nasleduje semifinále, takže postupový kľúč sa stal nekompromisnejší. Kým na predchádzajúcich šampionátoch sa ďalej dostali prvé dva tímy z dvoch skupín, tentoraz budú pokračovať len víťazi skupín a najlepšia reprezentácia z druhých priečok naprieč troma skupinami. Rozšírenie neprinieslo obavy z úpadku kvality účastníkov ani úrovne stretnutí, i najmenej zvučné Macedónsko si premiérový štart vybojovalo víťazstvom vo svojej kvalifikačnej skupine, v ktorej dokonca predstihlo Francúzsko.V áčku sú postupne na programe zápasy Švédsko - Anglicko, Poľsko - Slovensko (16. júna), Slovensko - Anglicko, Poľsko - Švédsko (19. júna) a Slovensko - Švédsko, Anglicko - Poľsko (22. júna). V béčku sa predstavia Portugalsko, Srbsko, Španielsko a Macedónsko, v céčku si zmerajú sily Nemecko, Česko, Dánsko a Taliansko.povedal tréner švédskych obhajcov titulu Haakan Ericson. Ten šéfoval lavičke aj pred dvoma rokmi v Česku, kde sa ukázalo, že na celkový triumf môže pri expresnej vyraďovacej časti pomýšľať každý. Švédi síce postúpili zo skupiny s odretými ušami pri bilancii jedno víťazstvo, jedna remíza a jedna prehra, no potom na nich čakali už iba dve prekážky. Poradili si s Dánmi a zvládli tiež finálovú lotériu zo značky pokutového kopu proti Portugalcom.Pre niektorých mladých futbalistov nie sú majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie iba príležitosť na zisk jednej z prvých trofejí. Tí si môžu výkonmi vyslúžiť prestup do väčšieho klubu či pozvánku do seniorskej reprezentácie, ale ďalší to už stihli a môžu potiahnuť spoluhráčov a pretaviť skúsenosti z vyššieho fóra na úspech. V roku 2000 sa najlepším hráčom turnaja stal Talian Andrea Pirlo, o sedemnásť rokov neskôr očakáva reportér Európskej futbalovej únie (UEFA) Majid Mohamed najviac od Slováka. Stredopoliar László Bénes si už oblieka dres nemeckej Borussie Mönchengladbach a pripísal si aj štart v národnom A-mužstve.povedal Bénes.Jeho krajan Milan Škriniar si minulý rok vyskúšal aj "veľké" EURO.vyhlásil stopér Sampdorie Janov. K hviezdam podujatia by mal patriť Portugalec Renato Sanches z Bayernu Mníchov. Ten sa na seniorských ME nielenže zúčastnil, ale stal sa najmladším držiteľom európskeho titulu a vybrali ho za najlepšieho mladého hráča turnaja. Španiel Marco Asensio skóroval za Real Madrid v uplynulom finále Ligy majstrov. Najočakávanejší hrdinovia však nezaberú vždy. Dnes najlepší kanonier Premier League Harry Kane nestrelil pred dvoma rokmi ani jeden gól a jeho Anglicko sa porúčalo už po základnej časti.Na rozdiel od šampionátu 2015 nie sú v Poľsku v hre miestenky na olympijské hry. O Tokio 2020 sa bude bojovať až v roku 2019 v Taliansku a San Maríne. Poliaci hostili v nedávnej minulosti významné podujatie, spoločne s Ukrajincami organizovali EURO 2012. Vtedy sa hralo v štyroch mestách: Varšava, Gdansk, Vroclav, Poznaň. Tentoraz sa zapojí šesť dejísk: Lublin, Kielce (obe A-skupina), Gdyňa, Bydgoszcz (obe B-skupina), Krakov (C-skupina, druhé semifinále, finále), Tychy (C-skupina, prvé semifinále).16. júna: Švédsko - Anglicko (18.00, Kielce), Poľsko - Slovensko (20.45, Lublin)19. júna: Slovensko - Anglicko (18.00, Kielce), Poľsko - Švédsko (20.45, Lublin)22. júna: Slovensko - Švédsko (20.45, Lublin), Anglicko - Poľsko (20.45, Kielce)17. júna: Portugalsko - Srbsko (18.00, Bydgoszcz), Španielsko - Macedónsko (20.45, Gdyňa)20. júna: Srbsko - Macedónsko (18.00, Bydgoszcz), Portugalsko - Španielsko (20.45, Gdyňa)23. júna: Srbsko - Španielsko (20.45, Bydgoszcz), Macedónsko - Portugalsko (20.45, Gdyňa)18. júna: Nemecko - Česko (18.00, Tychy), Dánsko - Taliansko (20.45, Krakov)21. júna: Česko - Taliansko (18.00, Tychy), Nemecko - Dánsko (20.45, Krakov)24. júna: Česko - Dánsko (20.45, Tychy), Taliansko - Nemecko (20.45, Krakov)semifinále 1 (víťaz A - druhý z B/C alebo víťaz C): 27. júna, 18.00, Tychysemifinále 2 (víťaz B - druhý z A alebo víťaz C): 27. júna, 21.00, Krakov30. júna, 20.45, Krakov