Začínajú Trenčianske hradovánky

Foto: Trenčianske hradovánky Foto: Trenčianske hradovánky

Trenčín 15. júna (OTS) - Trenčianske HRADOVÁNKY sú nový historický festival, ktorý budete mať možnosť zažiť v produkcii agentúryna Trenčianskom hrade už toto leto.Milovníkom dejín je určený tiež premiérový ročník dvojdňového historického festivalu Trenčianske Hradovánky . Sídlo pána Váhu a Tatier, Matúša Čáka, sapremení na výstavu dobového života a umení. Za bránami Trenčianskeho hradu si návštevníci budú môcť pozrieť vystúpenia šermiarov, tanečníkov a kaukliarov, stretnú rozličné historické osobnosti a chýbať nebudú ani remeselníci, ktorí budú záujemcom predvádzať svoje zručnosti.Unikátnym zážitkovým spôsobom si účastníci festivalu budú môcť vyskúšať históriu na vlastnej koži. Medzi atrakciami totiž nájdu aj mučidlá, napríklad škripec, na ktorý sa odvážlivci môžu nechať natiahnuť. Návštevníci tiež majú možnosť vyskúšať si žonglovanie, šerm či stredoveký tanec a to všetko pod dozorom ochotných historických inštruktorov.V detskom kútiku bude pre najmenších pripravené divadielko, rovnako aj rozličné zábavné a hravé vystúpenia. Samozrejmosťou je aj ponuka občerstvenia.Prvý ročník festivalu ponúkne návštevníkom pestrú plejádu vystúpení a atrakcií, pri ktorých sa môžu priučiť histórií aj uvoľniť v kruhu rodiny a priateľov.Hradný amfiteáter oživia tí najlepší performeri na Slovensku.Sokoliari sv. Bavona vám predstavia to najlepšie čo ponúka svet lietajúcich dravcov. Žoldnieri predvedú v novej show z tajomného obdobia Sherlocka Holmsa. S energickou ohňovou show vás zabavia Dream Dancers.A nakoniec skupina Hector odštartujeme na Trenčianskych Hradovánkach premiéru najväčšej šermiarskej show na Slovensku MYTHOS.Program tím však zďaleka nekončí. Ale na zadku ste sa už podľa nás nasedeli dosť. To tu už bolo! Postavte sa v hľadisku a spravte krok. Poďte sa baviť s nami.Okrem našlapaného programu sme pre vás vymakali aj všetky ostatné detaily.V dobovej kuchyni si pochutnáte na špecialitách našich predkov, v remeselnej dedinke vám kováč vyrobí originálny šperk na počkanie a dobové trhovisko vás svojou rôznorodosťou.Všade vás budú sprevádzať tóny historickej muziky a zábavní kaukliari vás presvedčia, že ste sa v stredoveku naozaj ocitli.Ešte vám nestačí? Navštívte napríklad Hospodársky dvor pána Lumíra z Heřmanic. Nikto vám o chove stredovekých plemien nepovie viac ako pán Lumír.Trenčianske hradovánky sú jedinečným festivalom, kde nezostanete len divákom. S nami kráčajte plece pri pleci v pevnom šíku. Naučte sa od nás fintičky starých šermiarskych majstrov. Rozsekajte na márne kúsky terče ostrými mečmi. Pridajte sa k tým najlepším žonglérom a naučte sa ako ohúriť divákov.Keď ste ešte nikdy neskúsili stredoveký tanec, je na to najvyšší čas. Vedeli by ste naládovať delo ak by prišla apokalypsa?A aby sme nezabudli na záver vás natiahneme na škripec, ponoríme do kade a zavrieme do klietky.Zábava na vás čaká na každom rohu Trenčianskeho hradu.