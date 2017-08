Začne súd s Holanďanom, ktorý namiesto samovraždy zabil dvoch ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Aachen 1. augusta (TASR) - Štyridsaťsedemročný Holanďan, ktorý sa v januári so samovražedným zámerom rozhodol pre jazdu v protismere na diaľnici A4 a spôsobil pri Dürene v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko tragickú dopravnú nehodu, čelí okrem iného žalobe z dvojnásobnej vraždy.Proces s mužom, ktorý spôsobil v inkriminovaný deň najskôr zrážku s kamiónom s prívesom, aby sa so svojím motorovým vozidlom dostal následne do protismeru, kde sa čelne zrazil s automobilom manželského páru, by sa mal začať 18. septembra na Krajinskom súde v Aachene.Informácie priniesol dnes Západonemecký rozhlas (WDR).Nehodu neprežil žiadny z manželov v korektne idúcom automobile, ďalšie dve osoby utrpeli zranenia.