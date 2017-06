Začnite žiť lepšie

Ak ste neustále unavený alebo letargický, spoliehate sa na posilňovanie organizmukofeínom a cukrom, je načase bližšie sa pozrieť na to, čo jete. Vaša strava je možno príliš chudobná na živiny, ktoré sú potrebné pre výživu organizmu, takže namiesto pocitu pulzujúcej životnej energie pociťujete únavu a vyčerpanosť. Pri konzumácii čerstvej, pestrej a zdravej stravy telo napájajú a vyživujú živiny v nej obsiahnuté, čo človeku umožňuje cítiť sa čulý, s jasnou hlavou a dostatočne nabitý energiou potrebnou pre vykonávanie svojej práce bez povzbudzujúcich prostriedkov. Moje obľúbené energetické potraviny sú zelené zeleninové šťavy, srvátková bielkovina v smoothies, orechy, ovocie a poriadny obed napakovaný proteínom.A riadne vyvádza. Nadúvanie, plynatosť, zápchy, syndróm dráždivého čreva, poruchy trávenia a iné zažívacie ťažkosti, ktoré toľkí z nás považujú za normálne alebo bežné, zďaleka takými nie sú. Jedným z hlavných príznakov toho, že je na rade zmena stravovania, je práve nefungujúce trávenie. Pravdepodobne konzumujete potraviny, ktoré dráždia váš tráviaci systém, čo vedie k nerovnováhe črevnej flóry. Dobré baktérie prežívajúce v črevách pomáhajú tráviť jedlo, produkujú vitamíny, vylučujú toxíny, regulujú hormóny a všeobecne udržiavajú všetko v pohybe správnym smerom. Tieto funkcie sa vypínajú vtedy, keď je v tráviacom systéme priveľa zlých baktérií a nie dosť tých dobrých. Je preto nevyhnutné kŕmiť dobré, prospešné baktérie naozaj výživným jedlom. Zlým baktériám sa darí na lepku, alkohole, cukre a sýtených nápojoch. Tie dobré milujú kvasené jedlá a potraviny s vysokým obsahom vlákniny, vrátane veľkého množstva listovej zeleniny. Snažte sa tiež jedlo dôkladne požuť a doprajte svojmu tráviacemu systému desaťhodinový odpočinok denne. (Dve hodiny pred spaním nejedzte!)Jedlo má vplyv na vašu náladu. Ak máte často pocit, že ste emocionálne ako na horskej dráhe, možno vás vyvádza z miery vaša strava. Konzumácia jedál s vysokým obsahom cukru, lepku, alkoholu, kofeínu alebo iných dráždivých látok môže po celý deň posúvať vašu náladu hore-dolu, zanechávať vo vás pocit depresie, podráždenosti a úzkosti, bez ohľadu na to, ako sa vám počas dňa darí. Keď jete tú správnu stravu, kontrola vašich nálad vám dá oveľa menšiu prácu, pretože tlačíte svoje telo cez menej, ak vôbec cez nejaké, z tých chemikálií, ktoré vyvolávajú jeho výkyvy. Udržiavajte rovnováhu proteínu, dobrých tukov a vlákniny.Čo sa deje vo vnútri, prejavuje sa navonok, konkrétne na pokožke. Takže ak vás obťažujú pupienky, vyrážky, ekzémy alebo iné kožné problémy, určite by ste sa mali kriticky pozrieť na to, čo do svojho tela vkladáte. Zistil som, že mnohým mojim pacientom sa zmenila pokožka po jednoduchých zmenách v strave, napríklad po vylúčení lepku, mliečnych výrobkov, cukru alebo alkoholu. Žiariaca pleť je obyčajne jeden z prvých prínosov, ktoré pri prijímaní zdravšej stravy moji pacienti zažívajú. Keď odstránite potraviny, ktoré dráždia vaše vnútornosti a vyliečite si črevá, vaša pokožka sa stane vonkajším odrazom zdravia.Konzumácia potravín poškodzujúcich telo, môže preťažiť imunitný systém. Vnútorná epitelová výstelka čriev je nesmierne tenká – je to len jedna hrubá bunka – a jej poškodenie môže spôsobiť veľké problémy. V zažívacom trakte sa nachádza približne sedemdesiat percent imunitného systému. Keď sa táto výstelka poškodí alebo opotrebuje zlou stravou, veľké časti jedla, baktérie a toxíny, ktoré by bežne zostali vnútri čriev, môžu namiesto toho skončiť v krvnom obehu, kde si s nimi musí poradiť imunitný systém. Ak sa neustále cítite trochu pod psa, je to znamenie, že nekonzumujete potraviny, ktoré by váš imunitný systém riadne podporovali. Skúste do svojej každodennej stravy zakomponovať cesnak, kvasené potraviny, probiotiká, vitamín D a kokosový olej.