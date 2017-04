Zadržali ďalšieho podozrivého v súvislosti s útokom v Štokholme

Ozbrojení policajti hliadkujú pred hlavnou stanicou v Štokholme, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 24. apríla (TASR) - Švédska polícia zadržala druhého podozrivého v spojitosti s nedávnym smrteľným útokom v Štokholme, pri ktorom páchateľ kamiónom vrazil do ľudí na pešej zóne. Podozrivého, ktorého meno polícia bezprostredne nezverejnila, zatkli v nedeľu na príkaz prokuratúry, informovala dnes agentúra Reuters.Incident zo 7. apríla si vyžiadal štyroch mŕtvych a 15 zranených. Útočník, uzbecký žiadateľ o azyl, ktorého polícia identifikovala ako Rachmata Akilova, sa už nachádza vo vyšetrovacej väzbe. Podľa vyhlásenia polície k zadržaniu druhej podozrivej osoby došlo po previerke nespresnených materiálov získaných po útoku.Akilov (39) podľa vyšetrovateľov sympatizoval s extrémistickými skupinami. V roku 2015 sa pokúsil dostať do Sýrie, kde sa chcel pridať k džihádistickej skupine Islamský štát (IS). Po útoku plánuje švédska vláda v zrýchlenom konaní sprísniť protiteroristickú legislatívu.Zákaz členstva v skupinách označených za teroristické organizácie je kontroverznou otázkou vo Švédsku, kde niektorí experti argumentujú, že by išlo o porušenie práva na slobodu združovania chránenú ústavou. Dosiaľ je vo Švédsku zakázané len bojovať v radoch teroristických skupín a financovať teroristické organizácie, nie však k nim patriť.Polícia motív útočníka zatiaľ neoznámila a k zodpovednosti zaň sa neprihlásila žiadna skupina. Akilovova žiadosť o trvalý pobyt vo Švédsku bol zamietnutý minulý rok.Štokholmský útok bol štvrtým svojho druhu v Európe za ostatných 12 mesiacov - po tom, ako bolo proti davom civilistom použité vozidlo v Londýne, Berlíne a v Nice.