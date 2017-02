Zadržali Inda, ktorý mal v batožine 43.000 tabletiek analgetík

Batožina, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 13. februára (TASR) - Pašeráka analgetík z Indie odhalili na medzinárodnom letisku vo Viedni.Ako informoval dnes tamojší verejnoprávny rozhlas s odvolaním sa na rezort financií, v dvoch kufroch 48-ročného Inda, ktorý pricestoval z Naí Dillí cez Istanbul do rakúskej metropoly, našli výlučne balenia zrejme v Indii vyrábaného preparátu proti bolesti, konkrétne asi 43.000 tabletiek.Indický občan sa priznal, že raz mesačne cestoval do rôznych krajín Európskej únie s podobným nákladom, do Rakúska smeroval však zrejme po prvý raz.Pašované analgetikum obsahuje aj opioidnú substanciu, ktorú rakúska legislatíva radí medzi drogy. Táto látka pôsobí silno proti bolesti a zmierňuje kŕče. V praxi to znamená, že narkomani ju môžu zneužiť ako náhradu za heroín a dávkovať si ju v kombinácii s vodou injekčnými striekačkami.Pravdepodobne falšované preparáty odovzdali spoločne s indickým občanom rakúskej polícii, pričom colníci začali voči nemu separátne stíhanie. Už v roku 2015 zaregistrovali rakúski colníci podobný úlovok.