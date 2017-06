Zadržali matku dvoch vodcov islamských militantov na Filipínach

Filipínski vojaci v meste Marawi na južných Filipínach Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Manila 10. júna (TASR) - Filipínska polícia zadržala v piatok matku dvoch bratov stojacich na čele skupiny islamských militantov, ktorí už viac ako dva týždne okupujú mesto Marawi na juhofilipínskom ostrove Mindanao. Informovala o tom dnes agentúra DPA.Omintu Mauteovú, známu aj ako Farhana, zadržali v meste Masiu v provincii Lanao del Sur spolu s ďalšími deviatimi ľuďmi vrátane dvoch zranených mužov. Masiu leží približne 840 kilometrov južne od filipínskej metropoly Manila.uviedol šéf provinčnej polície Theodore Sindac, ktorý dodal, že pri zásahu bolo zaistených viacero výkonných zbraní a nástražných výbušných systémov.Farhana je matkou Abdullaha a Omara Mauteovcov stojacich na čele približne 200 bojovníkov, ktorí obsadili tri okresy mesta Marawi. V utorok zadržala polícia aj otca oboch bratov a z obavy, že sa ho militanti pokúsia oslobodiť, ho eskortovala do Manily.Boje o Marawi sa začali 23. mája po tom, ako pokus vládnych síl o zadržanie oblastného vodcu extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) vyvolal obsadenie tohto mesta islamistami. Filipínsky prezident Rodrigo Duterte v tejto súvislosti vyhlásil na ostrove Mindanao stanné právo.Pri doterajšom násilí bolo usmrtených vyše 180 osôb, prevažne militantov, zatiaľ čo väčšina z 200.000 obyvateľov mesta opustila svoje domovy. Odhaduje sa, že v centre Marawi zostáva zabarikádovaných približne 100 príslušníkov miestnych militantných skupín, ktoré odprisahali vernosť IS.