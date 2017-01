Zadržali možného komplica mladíka, ktorý plánoval útok v Rakúsku

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 23. januára (TASR) - Dvadsaťjedenročného muža zadržali v západonemeckom meste Neuss pre podozrenie, že bol komplicom pri prekazenom teroristickom útoku v Rakúsku. Potvrdilo to v nedeľu ministerstvo vnútra nemeckej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko.Muža zadržala špeciálna policajná jednotka ešte v sobotu večer pri zásahu v jeho bydlisku, a to pre podozrenie z prípravy násilného protištátneho činu. Jeho manželka sa neskôr sama dobrovoľne prihlásila na polícii, medzičasom ju však už prepustili. V ich dome skonfiškovali aj počítače a mobilné telefóny.Rakúska polícia zadržala v piatok večer vo Viedni 17-ročného mladíka podozrivého z členstva v teroristickej organizácii a podľa spolkového ministerstva vnútra tým prekazila bezprostredne hroziaci útoku, ktorého terčom mohlo byť viedenské metro.Objavili sa "náznaky, že takýto útok je plánovaný a má k nemu práve dôjsť", uviedol generálny riaditeľ rakúskeho ministerstva vnútra pre verejnú bezpečnosť Konrad Kogler pre verejnoprávny rozhlas ORF. Výbuch bomby v metre bol podľa neho "jedným z možným scenárov".Mladého muža albánskeho pôvodu, ktorý sa naradil v Dolnom Rakúsku, sledovali rakúske úrady po tom, ako dostali od zahraničných tajných služieb informácie o hroziacom útoku.Podozrivý z Viedne, ktorého vek pôvodne úrady uvádzali ako 18 rokov, bol hosťom doma u muža zadržaného v Neusse, uviedla prokuratúra v nemeckom Düsseldorfe. Obaja podľa nej hovorili aj o útoku proti cieľom nemeckej armády.Nemecký spravodajský časopis Focus na svojej webovej stránke uviedol, že podozrivý z Neussu údajne uvažoval o bombovom útoku proti policajtom a vojakom v Nemecku. Focus s odvolaním sa na vyšetrovateľov uviedol, že muž sa priznal k blízkemu kontaktu so zadržaným z Viedne, pričom obaja v jeho byte experimentovali so spôsobmi výroby výbušných materiálov.