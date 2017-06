Zadržali panamského exprezidenta obvineného z politickej špionáže

Ricardo Martinelli, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 13. júna (TASR) - Bývalého panamského prezidenta Ricarda Martinelliho, obvineného z politickej špionáže, zadržali v pondelok americké úrady v blízkosti Miami na Floride. Predbežný zatýkací rozkaz vydalo americké ministerstvo spravodlivosti na základe žiadosti Panamy z vlaňajšieho septembra.Podľa informácií agentúry Reuters Martinelliho prepravili do federálneho väzenského zariadenia v Miami. Dnes by mal predstúpiť pred americký súd, ktorý rozhoduje o jeho vydaní do Panamy.Po Martinellim v máji vyhlásila pátranie aj medzinárodná policajná organizácia Interpol.Ricardo Martinelli, ktorý stál na čele Panamy v rokoch 2009-2014, je okrem iného podozrivý z nariadenia nezákonného odpočúvania opozičných politikov, podnikateľov a novinárov. Ako prezident sa tiež údajne dopustil sprenevery a zneužitia právomocí.