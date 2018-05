Zadržali piatich najhľadanejších vodcov Islamského štátu, tvrdí Trump

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 10. mája (TASR) - Päť popredných predstaviteľov teroristickej organizácie Islamský štát (IS) zadržali iracké jednotky v koordinácii so sýrskymi silami podporovanými USA. Oznámila to vo štvrtok Američanmi vedená koalícia bojujúca proti IS.Hovorca koalície Ryan Dillon označil zadržanie pätice za "významný úder" uštedrený IS.K zadržaniu sa vyjadril na Twitteri aj americký prezident Donald Trump.napísal.Koalícia ani Trump zadržaných nemenovali, neuviedli ani to, kedy a kde sa operácia konala.Agentúra AP konštatovala, že bojovníci IS už stratili kontrolu nad rozsiahlymi územiami v Iraku. Ovládajú však ešte územia v Sýrii pozdĺž hranice s Irakom.Američanmi vedená koalícia bojuje proti IS viac ako tri roky, pričom podporuje iracké sily a Sýrske demokratické sily (SDF) vedené Kurdmi.