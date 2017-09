Zadržali podozrivého z vraždy rumunskej prostitútky z Regensburgu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Regensburg 6. septembra (TASR) - Nemecká polícia zadržala podozrivého z vraždy 33-ročnej prostitútky, Rumunky, ktorú našli minulý týždeň bez známok života v jej byte v Regensburgu v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko. S odvolaním sa na vyjadrenia vyšetrovateľov o tom v utorok informoval Bavorský rozhlas (BR).K zadržaniu podozrivého došlo po preverení osôb z okolia obete i osôb, ktoré sa v osudnú noc zdržiavali v objekte s inkriminovaným bytom. Ďalšie podrobnosti však policajný hovorca neuviedol, a to i z taktických dôvodov s ohľadom na pokračujúce vyšetrovanie prípadu.Zatiaľ teda nie je známe ani to, akým spôsobom pripravil páchateľ prostitútku o život. Výsluchy svedkov sú v plnom prúde.Kriminálna polícia zároveň naďalej očakáva, že by jej informáciami potrebnými k urýchlenému objasneniu tohto zločinu mohla dopomôcť aj široká verejnosť.