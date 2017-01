Zadržali útočníka z istanbulského nočného klubu, má to byť Uzbek

Ľudia odchádzajú z miesta útoku v miestnom nočnom klube v Istanbule, v pozadí autá záchranárov. Zranených je asi 30 ľudí, 1.1.2017. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 17. januára (TASR) - Turecká polícia zadržala muža, ktorý v noci na 1. januára zastrelil v istanbulskom nočnom klube Reina 39 ľudí, z toho 26 cudzincov."Teroristu" sa podľa agentúr Anadolu a Dogan podarilo zadržať v pondelok večer v štvrti Esenyurt ležiacej v európskej časti Istanbulu v rámci spoločnej akcie polície a tajnej služby MIT.Denník Sabah tvrdí, že zadržaným je občan Uzbekistanu. Podľa televízie NTV sa ukrýval v byte, ktorý si prenajal jeho priateľ pochádzajúci z Kirgizstanu. Ten a ďalšie tri ženy, o ktorých zatiaľ nie sú známe nijaké podrobnosti, boli tiež zadržaní.Noviny Sabah zverejnili na Twitteri fotografie z policajnej akcie, zachytávajúc. Hlavný podozrivý má zakrvavenú tvár a tričko, druhý muž leží na zemi s rukami spútanými za chrbtom. Pri zatýkaní údajne kládol odpor.S hlavným podozrivým bol v čase policajného zásahu i jeho štvorročný syn, ktorý bol vzatý do ochrannej väzby, informovala NTV s tým, že polícia vypátrala miesto jeho pobytu pred štyrmi alebo piatimi dňami, ale s raziou čakala, aby mohla sledovať jeho pohyb a kontakty.Podľa agentúry Anadolu boli všetci podozriví prevezení na hlavné policajné riaditeľstvo v Istanbule na výsluch. Polícia v noci nadnes zároveň uskutočnila zásahy voči iným islamistickým teroristickým bunkám.K útoku v nočnom klube Reina sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát (IS), podľa ktorej išlo o odvetu za turecké vojenské operácie na severe Sýrie.Turecká vláda minulý týždeň oznámila, že pozná totožnosť páchateľa, ale nezverejnila ju. V médiách sa objavili informácie, že páchateľ útoku je zrejme príslušník ujgurskej národnostnej menšiny, ktorá žije prevažne v nepokojnej provincii Sin-ťiang na západe Číny. Okrem Číny Ujguri žijú aj vo viacerých štátoch strednej Ázie a v Turecku.V piatok putovali do väzby kvôli ich údajnej spojitosti s útokom dvaja čínski Ujguri. Obaja sú obvinení z členstva v teroristickej organizácii a spoluúčasti na 39 vraždách prvého stupňa.Samotný páchateľ z miesta činu ušiel. Do klubu prišiel so strelnou zbraňou s dlhou hlavňou. V prvých hodinách nového roka najprv pred klubom zastrelil policajta a civilistu, potom vtrhol dnu a bezhlavo strieľal na návštevníkov, ktorých tam bolo približne 600. Klub Reina navštevujú miestne celebrity vrátane spevákov, hercov a športovcov.Podľa tureckých médií bol útočník z klubu dobre vycvičený zabijak, ktorý bojoval v radoch IS v Sýrii, kde získal skúsenosti pri zaobchádzaní so zbraňami.Pátranie po ňom sa uskutočnilo aj v tureckom meste Konya, kde mal žiť niekoľko týždňov po návrate zo Sýrie, kým sa nepresunul do Istanbulu. V rámci pátrania bolo doteraz zadržaných najmenej 35 ľudí.