Zadržaný muž, podozrivý z vydierania obchodných reťazcov, zatiaľ mlčí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Konstanz 30. septembra (TASR) - Nemecká polícia v piatok zadržala a vypočula 53-ročného muža, ktorý je dôvodne podozrivý, že do regálov predajní vo Friedrichshafene umiestnil päť pohárov detskej výživy otrávených etylénglykolom a vyhrážal sa kontamináciou ďalších výrobkov, ak nedostane výkupné. Prokuratúra v Ravensburgu vydala dnes na podozrivého zatykač, informoval dnes denník Bild.Podozrivý - občan Nemecka - bol podľa Bildu zadržaný okolo 16.00 h v rodinnom dome v mestečku Ofterdingen ležiacom v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko neďaleko Tübingenu. V jeho byte sa našla nádoba s asi 250 mililitrami etylénglykolu, pričom vyšetrovatelia predpokladajú, že ide o zvyšné množstvo, ktorým chcel muž kontaminovať ďalšie potraviny.Zadržaný sa k vydieraniu zatiaľ nepriznal. Polícia si je však istá, má správneho muža, o čom majú okrem iného svedčiť stopy DNA na kontaminovaných pohároch s detskou výživou, ako aj porovnanie jeho tváre so záznamami bezpečnostných kamier.Muž, ktorý žije v Bádensku-Württembersku od roku 2005 a predtým mal trvalý pobyt v Bavorsku, chcel okrem toho zničiť dôkazy. V jeho byte sa totiž nachádzal nabíjací kábel k laptopu, ten však nmuž odhodil do kontajnera na obnosené šatstvo. V tom istom kontajneri boli aj topánky s výraznými bielymi podrážkami a čierna taška na rameno, ktoré vidieť na videách z bezpečnostných kamier.Muž je obvinený z lúpežného vydierania, za ktoré mu hrozí od päť do 15 rokov väzenia. Môže byť obvinený aj z pokusu o zabitie, že čo by mu hrozilo doživotné väzenie.Podľa policajného viceprezidenta Uweho Stürmera je podozrivý excentrický samotár a mal aj psychické problémy, ďalšie podrobnosti však odmietol uviesť s odvolaním sa na právo na ochranu osobnosti.Podľa prokurátora Alexandra Bogera má podozrivý i záznam v trestnom registri. Boger ho však nešpecifikoval, pretože ešte nemá k dispozícii jeho spis.Úrady napriek zadržaniu podozrivého vyzvali ľudí, aby boli pri nakupovaní naďalej ostražití, pretože predpokladaný páchateľ pohrozil, že v predajniach umiestni ďalšie otrávené produkty. V prípade podozrenia, že s výrobkom bolo manipulované, sa majú obrátiť na políciu.Vydierač poslal polícii, úradu na ochranu spotrebiteľov a viacerým potravinárskym koncernom už 16. septembra e-mail, v ktorom pohrozil, že ak nedostane desať miliónov eur, do dnešného dňa rozmiestni v predajniach po celom Nemecku 20 otrávených potravinových výrobkov.Prípad spôsobil veľký rozruch najmä preto, že vydierač nekonkretizoval, aké výrobky a ktoré obchody si vybral. Podľa Bildu prišiel výhražný mail okrem iného spoločnostiam Aldi, Lidl, Rossmann a dm.