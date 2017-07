Zadržaný zlodej zo SR spôsobil v Rakúsku škodu za celkove 142.000 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 23. júla (TASR) - Štyridsaťjedenročný Slovák, ktorého 3. júla vo Viedni prichytili pri čine a zadržali, má na konte, ako vyplýva z doterajšieho priebehu vyšetrovania, 37 krádeží po vlámaniach v hlavnom meste Rakúska. Ním spôsobená celková škoda činí 142.000 eur.Informovala o tom dnes tlačová agentúra APA s odvolaním sa na policajné zdroje.Veľkú časť Slovákovej koristi policajti zhabali pri domovej prehliadke v jeho izbe v istom viedenskom penzióne. Zvyšok koristi muž, ktorý je vo vyšetrovacej väzbe, speňažil na Slovensku.Hovorca polície Patrick Maierhofer uviedol, že medzi zhabanými vecami sa nachádzalo prakticky všetko, čo možno nájsť v kancelárskych priestoroch. Muž však pravidelne cestoval do vlasti, aby tam predal časť odcudzených vecí.S výnimkou štyroch vlámaní do bytov sa uväznený špecializoval na krádeže vlámaním do kancelárskych priestorov a obchodných prevádzok.