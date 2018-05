Zaev: Macedónsko-grécky spor o názov je možno vyriešený

Zoran Zaev, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sofia 17. mája (TASR) - Dlhoročný macedónsko-grécky spor o názov postjuhoslovanskej republiky sa podľa informácií macedónskeho premiéra Zorana Zaeva po štvrtkovom stretnutí s predsedom gréckej vlády Alexisom Tsiprasom počas summitu Európskej únie v Sofii možno podarilo vyriešiť.Podľa Zaeva jestvuje variant, ktorý je prijateľný pre obe strany. Každá z nich však teraz musí prekonzultovať doma, či je táto možnosť realizovateľná v praxi.dodal predseda macedónskej vlády.Spor medzi Macedónskom a Gréckom pretrváva od rozpadu bývalej Juhoslávie. Grécko nesúhlasí s názvom Macedónsko (Makedonija), pretože sa zhoduje s názvom severogréckeho regiónu (Makedoniá). Atény to dávajú do súvislosti s možnými územnými nárokmi zo strany Skopje. Vyriešenie sporu je podmienkou prípadného vstupu Macedónska do Severoatlantickej aliancie či Európskej únie.Macedónsko využíva dočasne - kým sa spor úplne nevyrieši - so súhlasom gréckej strany názov Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM), pod ktorým túto krajinu v roku 1993 prijali aj do Organizácie Spojených národov.Nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová hovorila v Sofii iba o pokroku pri úsilí vyriešiť spor. Obe krajiny jasne dali najavo, že ešte nie sú v cieli.uviedla podľa tlačovej agentúry DPA šéfka nemeckej spolkovej vlády.