ZÁHADNÍ ÚTOČNÍCI: Ženám v Kašmíre odstrihávajú vlasy

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šrínagar 24. októbra (TASR) - Mladí muži ozbrojení nožmi, kriketovými palicami a železnými tyčami hliadkujú v tomto období počas nočných hodín v uliciach Kašmíru, kontrolovaného Indiou, a dúfajú, že tak odstrašia zlodejov, ktorí odrezávajú ženám dlhé, zapletené vlasy.Za posledný mesiac už vyše 100 žien hlásilo, že ich prepadli maskovaní muži, ktorí im odrezali zapletené vlasy. Niektoré ženy dokonca upadli do bezvedomia, keď ich útočníci postriekali neznámou chemickou látkou.K útokom dochádza priamo v domoch obetí - prepadnutia sú také zvláštne, že polícia najprv predpokladala, že ženy trpia halucináciami. Nakoniec však vládny Výbor pre ženy políciu upozornil, aby situáciu nezľahčovala.Najvyšší zvolený predstaviteľ regiónu, hlavný minister Mehbúba Muftí, na Twitteri nedávno napísal, že odrezávanie zapletených vlasov je pokusomPolícia však stále nemá podozrivých ani náznaky motívu týchto útokov.uviedla 40-ročná Taslíma Bilálová, ktorej odsekli vlasy minulý týždeň, keď bola doma v Šrínagare, hlavnom meste regiónu. Žena dodala, že sa snažila mužovi strhnúť masku z tváre, alePotom útočník ušiel, ale vlasy obete nechal na mieste činu.Niekoľko dní predtým zaútočili aj na 16-ročnú Bilálovej neter. Dostala tehlou úder do hlavy a neskôr sa prebrala v nemocnici - už bez dlhých vlasov. Ďalšia žena povedala, že po útoku záhadným chemickým sprejom skončila v bezvedomí. Úrady ešte musia identifikovať uvedenú chemickú látku.Záhadné prepady šíria strach a paniku v tomto intenzívne vyzbrojenom himalájskom regióne, kde sa mnohí príslušníci prevažne moslimského obyvateľstva už cítia traumatizovaní desaťročia trvajúcim konfliktom medzi separatisticky orientovanými povstalcami a indickými vojakmi. Konflikt sa vyostril v roku 1989 a odvtedy pribúda počet ľudí na psychiatrických klinikách a dokonca aj počet ľudí so samovražednými úmyslami.Podobné prípady s odrezávaním vlasov sa stali tento rok už skôr aj v iných častiach Indie, predovšetkým na severe, ale nikde nevyvolali útoky takú paniku, ako v traumatizovanom Kašmíre.