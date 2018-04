Záhorské Pomoravie je územím vtáčích dravcov i husí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. apríla (TASR) – Ak je niektoré z chránených vtáčích území na Slovensku zasnúbené opereným dravcom, je to Záhorské Pomoravie. V súvislosti s lokalitou, zaberajúcou severozápadnú časť Bratislavy i územie okresov Malacky a Senica, na to upozornil ornitológ a environmentalista Ján Dobšovič.priblížil Dobšovič, ktorý sa prostredníctvom aktivít watching.sk podieľa na popularizovaní prírodných krás i chránených vtáčích území na Slovensku.Ozrejmil, že k najcennejším dravcom, ktoré v území rieky Moravy hniezdi, patrí orol kráľovský - celosvetovo chránený druh, takisto orliak morský, ktorého jedince pribudli na Záhorí len pred približne desiatimi rokmi a tiež sokol rároh, druh, ktorý v minulosti takmer vyhynul.uviedol Dobšovič. Z vlastných skúseností a aktivít birdwatchingu môže potvrdiť, že na Záhorie zaletia aj ďalšie vzácne druhy.dodal.dodal. Spomenul, že vtáčí svet na Záhorí tvoria aj bežne pozorovateľné druhy dravcov – sokoly myšiare a lastovičiare či jastraby.Územie v juhozápadnej časti Slovenska je okrem dravcov takisto význačné výskytom divých husí.dodal ornitológ.Záhorské Pomoravie považuje Dobšovič celkovo za lokalitu, ktorá poskytuje veľmi vhodné podmienky pre život vtákov, a to najmä vďaka špecifikám tohto územia.vysvetlil Dobšovič.Záhorské Pomoravie je jedinečné aj tým, že sú tu najväčšie rozlohy záplavových lúk v strednej Európe. Preto práve tu, v okolí Devínskeho jazera, možno bez problémov pozorovať a počúvať chrapkáča poľného.pripomenul ďalšiu zaujímavosť Záhorského Pomoravia.