Záhradkári v Poprade si budú môcť odkúpiť pozemky

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Poprad 2. novembra (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) mesta Poprad schválilo spôsob predaja pozemkov v záhradkárskej osade na sídlisku Západ I. Pred piatimi rokmi vtedajšie MsZ neschválilo predaj mestských pozemkov o celkovej výmere takmer 9400 štvorcových metrov v tejto lokalite, ale žiadalo ako vyrovnanie náhradné pozemky.uviedol hovorca mesta Poprad Marián Galajda.Popradskí poslanci preto na svojom poslednom rokovaní schválili spôsob prevodu nehnuteľností, teda parciel, na ktorých sú spomínané záhradky, a to predajom za cenu určenú podľa znaleckého posudku. Tá je na úrovni 8,31 eura za štvorcový meter. Užívatelia záhradiek si ich budú môcť odkúpiť z dôvodu hodného osobitného zreteľa s podmienkou predkupného práva pre mesto Poprad na obdobie 30 rokov.konštatoval zástupca záhradkárov na Západe Jozef Kubus. Je to podľa neho veľký posun a zároveň aj nádej pre všetkých ostatných. V Poprade je totiž viac ako 2000 záhradiek na viac ako 200 hektároch pôdy a ich majitelia veria, že sa im konečne podarí dohodnúť aj so súkromnými vlastníkmi pozemkov pod nimi.uzavrel primátor Popradu Jozef Švagerko.