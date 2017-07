Zahraničné investície v USA v prvom štvrťroku klesli. O 40 percent

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hamburg 2. júla (TASR) - Donald Trump vlani na jeseň počas prezidentskej volebnej kampane oduševňoval svojich stúpencov sloganom. Na zahraničných investorov však zapôsobil opačne.Hodnota zahraničných investícií v Spojených štátoch v prvom štvrťroku dosiahla 83,6 miliardy USD (73,25 miliardy eur). Medziročne sa znížili o takmer 40 %. Informuje o tom najnovšie vydanie nemeckého týždenníka Wirtschaftswoche s odvolaním sa na predbežné údaje amerického štatistického úradu Bureau of Economic Analysis.Nemecké firmy sa na sume podieľali len 992 miliónmi USD. V poslednom štvrťroku vlaňajška do rozvoja amerického hospodárstva vložili 1,4 miliardy USD. V treťom štvrťroku to boli takmer 4 miliardy USD.Stormy-Annika Mildnerová, expertka na zahraničnú politiku nemeckého priemyselného združenia BDI, uviedla, že nová americká administratíva vyvoláva medzi nemeckými investormi veľkú neistotu.Trumpova protekcionistická hospodárska politika znepokojuje obchodných partnerov Spojených štátov aj v iných častiach sveta. Protekcionizmus, ktorý môže mať fatálne následky pre svetovú ekonomiku, sa stane významnou témou nadchádzajúceho summitu G20, skupiny dvoch desiatok najpriemyselnejších a najvplyvnejších rozvojových štátov sveta. Už o pár dní sa uskutoční v nemeckom Hamburgu.Svetová hospodárska kríza na začiatku 30. rokov minulého storočia dosiahla také obludné rozmery, lebo všetky krajiny sa usilovali zachovať akú-takú úroveň na úkor ostatných. To nikomu nepomohlo. Všetci sa vzájomne dostali do katastrofy.(1 EUR = 1,1413 USD)