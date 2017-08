Zahraniční experti majú prvé zistenia o stave slovenského súdnictva

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. augusta (TASR) – Experti z medzinárodnej organizácie CEPEJ (The European Commission for Efficiency of Justice - Európska komisia pre efektívnu justíciu) ponúkli závery ohľadom slovenských súdov. Ministerstvu spravodlivosti (MS) SR predložili prvú verziu správy, ktorá má sformulovať odporúčania na zlepšenie fungovania súdnictva.potvrdil hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla.ozrejmil.Ministerstvo nateraz nechcelo informovať o zisteniach odborníkov z CEPEJ. Podľa Bublu pracovné skupiny pripravia pre CEPEJ komentáre, s ktorými sa následne organizácia oboznámi.prisľúbil.Vypracovanie auditu slovenského súdnictva zahraničnými odborníkmi umožnila zmluva, ktorú podpísalo Slovensko s Radou Európy. Predmetom je analýza stavu slovenského súdnictva, navrhnutie riešení, pomoc s budovaním analytického centra na ministerstve spravodlivosti a implementácia súdneho manažmentu na vybraných súdoch. Pôjde o dlhodobú spoluprácu, projekt "Efektivita a kvalita slovenského súdneho systému", financovaný z európskych prostriedkov, bude prebiehať do marca 2019.Cieľom projektu je na základe objektívnych kritérií stanoviť "diagnózu" slovenského súdnictva a prispieť pomocou odporúčaní k jej efektívnemu riešeniu. Experti CEPEJ zanalyzujú stav slovenského súdnictva a navrhnú riešenia na zlepšenie jeho fungovania.Vyhodnotia pritom dáta z vybraných slovenských súdov, niektoré z nich aj osobne navštívili, aby lepšie dokázali vyhodnotiť ich činnosť. Odporúčania majú zahŕňať napríklad vyššiu špecializáciu súdnictva alebo optimálnejšie rozloženie práce medzi sudcov, vyšších súdnych úradníkov a ďalších pracovníkov súdov. Od spolupráce s CEPEJ sa očakáva aj pomoc s budovaním kapacít novozriadeného analytického centra na ministerstve.