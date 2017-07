Zahraniční Poliaci poslali v 1. kvartáli domov 3,9 miliardy zlotých

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 16. júla (TASR) - Poliaci, ktorí žijú alebo pracujú v zahraničí, poslali v 1. štvrťroku 2017 do vlasti sumu zodpovedajúcu 3,9 miliardy zlotých (924,78 milióna eur). Oznámila to v závere tohto týždňa poľská centrálna banka. To je o približne 100 miliónov PLN viac, ako v rovnakom období minulého.Výška tzv. remitencií od dlhodobých vysťahovalcov sa pritom nezmenila, ale v prípade krátkodobých emigrantov vzrástla, uviedla banka.Najstrmšie sa pritom v 1. kvartáli zvýšili remitencie od Poliakov z Nemecka a Nórska. A naopak, najviac klesol prílev peňazí od vysťahovalcov z Británie a Írska.napísali analytici Národnej banky Poľska (NBP).skonštatovali ekonómovia centrálnej banky.