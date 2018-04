Zahraničný obchod vo februári neprekvapil, jeho prebytok sa zmierňuje

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. apríla (TASR) - Zahraničný obchod SR vo februári neprekvapil, jeho prebytok sa stále medziročne zmierňuje. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., v komentári k výsledkom zahraničného obchodu za február 2018.priblížil.Silný domáci dopyt, najmä dovoz technológií pre nový závod na výrobu áut, ale neskôr aj vyššie priemyselné dodávky pred samotným štartom produkcie, by podľa Koršňáka mali počas väčšiny roka opäť tlačiť na dovozy.myslí si analytik.dodal Koršňák.doplnila Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne.ŠÚ SR informoval, že vo februári 2018 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 6,249 miliardy eur, pri medziročnom raste o 4,9 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa zvýšil o 7,9 % na 6,109 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 140,8 milióna eur, teda bolo o 151,6 milióna eur nižšie ako za rovnaké obdobie minulého roku.