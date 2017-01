Zahraničný výbor nekonštatoval, že počas predsedníctva sa plytvalo

Na snímke Miroslav Beblavý (nezaradený) počas 4. schôdze NR SR v Bratislave 17. mája 2016. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. januára (TASR) - Zahraničný výbor NR SR dnes odmietol konštatovať, že pri organizácii podujatí, ktoré súviseli so slovenským predsedníctvom v Rade EÚ, sa plytvalo financiami. Takéto uznesenie požadoval prijať opozičný poslanec Miroslav Beblavý (nezaradený), koaličná väčšina ho však nepodporila. Výbor namiesto toho odhlasoval, že berie na vedomie Správu z poslaneckého prieskumu z 1. decembra 2016 na ministerstve zahraničných vecí (MZV).Beblavý chcel tiež v rozsiahlom uznesení zaviazať ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD), aby neodkladne vykonal nápravu vrátane vyvodenia politickej a osobnej zodpovednosti a aby do 15 dní výbor informoval, aké opatrenia prijal.MZV ešte v polovici decembra doručilo Zahraničnému výboru NR SR dokumenty a odpovede k otázkam jeho členov, ktoré vyplynuli z poslaneckého prieskumu.uviedol hovorca rezortu diplomacie Peter Stano.Ministerstvo doručilo výboru písomnú dokumentáciu k určeniu predpokladanej ceny zákazky v súvislosti s koncertom predstavenia loga slovenského predsedníctva v Rade EÚ, obežník, tzv. referátnik o výbere agentúry Evka a zdôvodnení výnimky pre realizáciu podujatia Európa na Slovensku (odhalenie loga SK PRES), ktorý by mal obsahovať zdôvodnenie výnimky pre danú zákazku, opis procesu výberu dodávateľa, ponuky všetkých troch uchádzačov zaslané počas prieskumu trhu, zdôvodnenie výberu agentúry Evka, cenové ponuky všetkých uchádzačov a schvaľovací proces výberu. Ďalej poskytlo všetky faktúry prijaté ministerstvom v súvislosti s podujatím.Rezort zároveň poskytol mená vedúcich zamestnancov, ktorí podpísali zmluvy predložené na poslaneckom prieskume, ich oprávnenie podpísať uvedené zmluvy, doklad o tom, ako a kedy agentúra Evka ponúkla spoluprácu s ministerstvom a stanovisko k predloženiu ponúk na spoluprácu od ďalších dvoch agentúr.Beblavý vzápätí na tlačovej konferencii vyhlásil, že MZV nedodalo takmer žiadne z kľúčových dokumentov, ktoré poslanci žiadali na prieskume. Poslancom navyše nedovolilo hovoriť so zamestnancami, ktorí by mohli niečo prezradiť. Dostupné údaje ale podľa Beblavého potvrdzujú, že úvodné podujatie slovenského predsedníctva v Rade EÚ bolo nehospodárne a zle pripravené.Opozičný poslanec uviedol, že žiadali dokument obsahujúci určenie predpokladanej ceny zákazky, keď sa celý proces pripravoval." poznamenal. Poslanci podľa neho nedostali ani opis procesu výberu dodávateľa, schvaľovací proces a zdôvodnenie výberu agentúry Evka spomedzi troch predložených ponúk. Beblavý uviedol, že poslanci dostali vybielené maily, v ktorých boli vybielené aj emailové adresy. Podľa Beblavého sa teda nedalo zistiť, z akých ponúk rezort vyberal.