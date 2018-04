Zahraničný výbor nevyzve vládu na dôslednú solidaritu s partnermi

Na snímke členovia Zahraničného výboru NR SR a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (vľavo v pozadí) počas rokovania výboru, 11. apríla 2018 v Bratislave. Uprostred v pozadí predsedníčka Zahraničného výboru Katarína Cséfalvayová (Most-Híd). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 11. apríla (TASR) - Zahraničný výbor NR SR zobral na vedomie informáciu ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nom. Smeru-SD) o postupe Slovenska v prípade kauzy otrávenia bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry na území Veľkej Británie. Odmietol však vyzvať slovenskú vládu na dôsledné uplatňovanie princípov partnerskej solidarity vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády (PVV) ako aj strategických dokumentov tak, ako to navrhovala predsedníčka výboru Katarína Cséfalvayová (Most-Híd).Je to síce jediný výbor, kde má opozícia väčšinu, chýbali však nezaradení Zsolt Simon a Miroslav Beblavý, ktorí sa ospravedlnili a dvaja poslanci ĽSNS hlasovali so zvyškom koalície. Cséfalvayovej tak neprešiel ani návrh, aby výbor odsúdil použitie chemickej bojovej látky na území spojeneckého štátu ako neakceptovateľné porušenie medzinárodného práva a aby konštatoval, že PVV vlády, spoločné vyhlásenie troch najvyšších ústavných činiteľov a Bezpečnostná stratégia SR jasne stanovujú záujmy a priority zahraničnej politiky SR.Lajčák poslancov uistil, že Slovensko jednoznačne odsúdilo útok, vnímame ho ako porušenie Dohovoru o zákaze chemických zbraní, ako aj medzinárodného práva.pripomenul.Našu solidaritu s Veľkou Britániou sme teda podľa ministra vyjadrili a berieme s plnou vážnosťou ich podozrenie, že za útokom je s najväčšou pravdepodobnosťou Rusko. Slovensko sa aj preto rozhodlo požiadať Rusko o vysvetlenie, pričom ruský veľvyslanec nás informoval, že majú eminentný záujem na vyšetrení prípadu. Lajčák zároveň 28. marca na rokovaní Bezpečnostnej rady SR informoval o aktuálnej situácii a v rovnaký deň sa vláda stotožnila s jeho odporúčaním povolať slovenského veľvyslanca v Rusku na konzultácie.podotkol.Lajčák ubezpečil, že jeho rezort dôsledne sleduje vývoj prípadu, o situácii diskutuje a je v intenzívnom kontakte s britskými aj európskymi partnermi.dodal.Cséfalvayová sa však domnieva, že reakcia SR bola nedostatočná resp. prišla neskôr a v čase, keď už ostatné štáty prejavovali úmysel vyhostiť ruských diplomatov.uviedla.Podľa Cséfalvayovej vládny program aj Bezpečnostná stratégia SR jasne ukotvuje našu zahranično-politickú orientáciu.dodala.Mariána Kéryho (Smer-SD) prekvapilo tvrdenie Cséfalvayovej, že stanovisko našej diplomacie bolo váhavé.povedal.Kéry zároveň poukázal na to, že zdravotný stav Skripaľa a jeho dcéry sa zlepšuje. "Ak teda ten útok mali urobiť tajní agenti, tak to bola veľmi odfláknutá práca," uzavrel.Cséfalvayovú podporil jej stranícky kolega Martin Fedor (Most-Híd).zdôraznil.Člen výboru Martin Klus (SaS) sa domnieva, že Slovensko svojou reakciou ukázalo strach.podotkol.Ľuboš Blaha (Smer-SD) vidí v obviňovaní Ruska hystériu.upozornil. Blahovi sa tiež nezdá, že by Rusko takto zaútočilo krátko pred majstrovstvami sveta vo futbale a látkou, ktorá je s touto krajinou spájaná.odkázal.Podpredseda výboru Jaroslav Paška (SNS) tvrdí, že to, že sme zareagovali inak ako naši partneri, je naším právom.myslí si.Bývalého dôstojníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa (66) a jeho dcéru Juliju (33) našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom v Salisbury, kde Skripaľ žil. Oboch po útoku hospitalizovali, pričom dlho boli v kritickom stave.Británia z útoku na dvojicu, pri ktorom bola použitá nervovoparalytická látka novičok vyvinutá v bývalom Sovietskom zväze, obvinila Moskvu. Rusko však akúkoľvek zodpovednosť za útok a všetky ostatné špekulácie odmieta, pričom tvrdí, že program vývoja takejto bojovej látky nebol ani v ZSSR, ani v Rusku. Moskva súčasne žiada od Londýna ospravedlnenie a odpoveď na otázku, na čom sú jeho tvrdenia založené.