Zahraničných návštevníkov NP Malá Fatra lákajú veľké šelmy

Varín 20. januára (TASR) – Návštevnosť Národného parku (NP) Malá Fatra, ktorý je najzápadnejšie ležiacim národným parkom v rámci celého karpatského oblúka, v poslednom období rastie.Podľa riaditeľa Správy NP Malá Fatra so sídlom vo Varíne Michala Kalaša sú na vybraných turistických chodníkoch tretí rok osadené elektronické sčítače. "Podľa nich vidíme, že napríklad Jánošíkove diery, najfrekventovanejšia lokalita v Malej Fatre, mali oproti roku 2016 navyše okolo 10.000 návštevníkov. Ročná frekvencia, ak rátame pohyb hore aj dolu, je približne 230.000 až 250.000 ľudí za rok. Najsilnejšie mesiace sú letné prázdniny, veľmi silné dni sú sviatky, Veľká noc, vtedy je tam obrovský pohyb ľudí," povedal riaditeľ Správy NP Malá Fatra."Územie národného parku stále láka návštevníkov. Napriek tomu, ako žiaľbohu po niektorých zásahoch lesného hospodárstva vyzerá. Možno by bolo dobré zobrať si poučenie aj zo západných národných parkov, kde je ochrana prírody nadradená ostatným záujmom. Čo sa síce deklaruje aj v našej legislatíve, ale nedá sa povedať, že by to stopercentne platilo," podotkol Kalaš.Národný park podľa neho ponúka aj dosť námetov na takzvaný mäkký turistický ruch. "Štúdie renomovaných univerzít zo zahraničia porovnávali, aký má z ekonomického hľadiska benefit pozorovanie zvierat a lov zvierat. Existuje skoro 200-stranová štúdia z Kanady o love a pozorovaní medveďa grizlyho, kde to jednoznačne vychádza v prospech pozorovania. Zahraniční turisti majú aj u nás záujem práve o veľké šelmy - rysa, vlka a medveďa. Pretože na západ od nás sa tieto zvieratá v takých populačných hustotách nevyskytujú. Čiže, sú tu aktivity, ktoré by sa dali vykonávať a môžu lákať hlavne ľudí z krajín, kde už takéto zvieratá nežijú. Ale môže to byť aj o rastlinách. Málo ľudí vie, že je tu 40 druhov orchideí, sú tu mäsožravé rastliny," uviedol riaditeľ Správy NP Malá Fatra.Upozornil, že návštevný poriadok národného parku platí od roku 2005. "Ale z môjho pohľadu aj z pohľadu návštevníkov územia je neprípustné, aby sa na jednej strane zakazovalo kráčať mimo turistického chodníka a na druhej strane, keď je niekde lesný traktor a ťaží sa tam, v zmysle legislatívy je to v poriadku. Toto sú najdôležitejšie veci, pretože lesné hospodárstvo má celkom určite výraznejší negatívny efekt ako nedisciplinovaní turisti. A treba povedať, že nie všetci turisti sú nedisciplinovaní," dodal Kalaš.Návštevníkov národného parku láka aj autokemping Belá - Nižné Kamence, v ktorom sa môžu ubytovať celoročne. Podľa jeho správcu Cyrila Matejova má kapacitu 80 lôžok, 200 stanov a 80 karavanov, v zime zhruba 40 lôžok. "Kemping je takou vstupnou bránou do národného parku. Návštevníci z neho vyjdú a už môžu nastúpiť na jednu z prvých turistických trás. Napríklad Zbojnícky chodník. Je to veľká výhoda pre turistov, že sa nemusia ďaleko presúvať a sú už priamo v národnom parku. V zime udržiavame aj bežkárske trate, za dobrých podmienok 15 až 20 kilometrov v lokalite Belej a Terchovej," vysvetlil Matejov.Za výhodu považuje aj možnosť zakladať ohne na vyhradených miestach v kempingu. "Veľmi to vítajú zahraniční hostia, lebo nie všade je to povolené. Bojovali sme o súhlas, pretože gro našich hostí sú turisti z Českej republiky, ktorí sú takí trampi. A pre nich je základ, aby si mohli založiť oheň a opekať 'buřty'," uzavrel správca kempingu.