Záhreb bol najmä slovenský a aj český. Zuzulová: Je to úžasné

Na snímke zľava druhá Slovenka Petra Vlhová, víťazka Slovenka Veronika Velez-Zuzulová a tretia v cieli Češka Šárka Strachová oslavujú na pódiu slalomu Svetového pohára žien v alpskom lyžovaní v Záhrebe 3. januára 2017. Foto: TASR/AP

Záhreb 3. januára (TASR) - Na záhrebský slalom Svetového pohára alpských lyžiarok budú najradšej spomínať Slováci a Česi. Veronika Velez-Zuzulová s Petrou Vlhovou zabezpečili SR historické double, pódium skompletizovala Šárka Strachová. Stalo sa tak premiérovo - 15. januára minulého roka triumfovala vo Flachau Velez-Zuzulová a Vlhová bola tretia, Strachová skončila na piatej priečke."Určite je to úžasné a obidve si to zaslúžili," povedala utorňajšia víťazka. "Teraz máme Slovensko-česko a nie Česko-slovensko," dodal jej otec a tréner Timotej Zuzula. Strachová považovala tento výsledok za veľkú satisfakciu, keďže Slovenky i Češky sa musia vyrovnávať s neporovnateľnými podmienkami, aké prírodné pomery poskytujú reprezentantkám Rakúska, Nemecka či Švajčiarska: "Zo začiatku sme s Veronikou nemali také možnosti ako alpské krajiny a je pekné, že ich teraz prevyšujeme, musia si na to zvyknúť. Nabudúce sa pokúsim posunúť českú vlajočku ešte o niečo vyššie."Dve z troch dekorovaných slalomárok už majú po tridsiatke, najdlhšia budúcnosť tak na súťažných svahoch čaká na 21-ročnú Vlhovú. "Rozprávala som sa s Veronikou a jej telo už nefunguje, ako keď mala dvadsať. Bola by som šťastná, keby pokračovala, ale pokiaľ sa rozhodne skončiť, budem jej priať len to najlepšie do nasledujúcej životnej etapy. Budem to ťahať sama a snáď časom niekto príde," povedala mladšia z dvojice elitných Sloveniek. Rovnaké želanie vyslovil aj jej otec Igor Vlha: "Je neuveriteľné, že máme dve dievčatá na prvých dvoch miestach. Žalúdok sa krútil, emócie boli obrovské, ale oplatí sa to. Nechcel by som, aby Veronika skončila, škoda veľkého vekového rozdielu. Keby potiahla ešte šesť alebo sedem rokov, bol by som obrovsky spokojný. Slovensko má dve neskutočné dievčatá, je to zadosťučinenie, že niečo robíme dobre."Velez-Zuzulová vylúčila také dlhé pokračovanie kariéry, no určite ešte zabojuje o prekonanie Rakúšanky Marlies Schildovej ako najstaršej víťazky slalomu Svetového pohára: "Počula som to, blížim sa aspoň k nejakému svetovému rekordu. Uvidíme, keby som mala polovicu tela dvadsaťročnú, bolo by to iné. Je pre mňa veľmi náročné držať krok s mladými dievčatami, stojí ma to mnoho síl, niečo už mám za sebou."História úspechov Velez-Zuzulovej napovedá, že na výborný výsledok by mohla siahnuť aj v najbližších pretekoch tejto disciplíny v Maribore. V minulosti totiž po triumfe vzápätí pridala ďalší (Semmering - Mníchov na prelome rokov 2012 a 2013, dvakrát Flachau v januári 2016). Z piatich víťazstiev vo SP si štyri pripísala v klasickom slalome a zhodou okolností pri tom ani raz vo výsledkovej listine nefigurovala Mikaela Shiffrinová. Američanka v Semmeringu a Záhrebe nedokončila, vo Flachau chýbala pre zranenie. Velez-Zuzulová ju však zdolala v priamom súboji na mestskom podujatí v Mníchove, keď ju vyradila vo štvrťfinále s náskokom pol sekundy po prvej a 49 stotín po druhej jazde.