Zahynula pri plavbe ponorkou: Telo novinárky malo 15 bodných rán

Na archívnej snímke z 28. decembra 2015 portrét švédskej novinárky Kim Wallovej v Trelleborgu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 3. októbra (TASR) - Na tele švédskej novinárky Kim Wallovej, ktorú našli v auguste mŕtvu pri Kodani po tom, ako sa vydala na plavbu ponorkou s dánskym vynálezcom Petrom Madsenom, bolo celkove 15 bodných rán. Na predbežnom pojednávaní v prípade to povedal dnes dánsky prokurátor Jakob Buch-Jepsen, ktorého vyjadrenia priniesla agentúra AP.Príčinu smrti Wallovej (30) sa podľa neho zatiaľ nepodarilo určiť, voči Madsenovi (46) však už dávnejšie vzniesli predbežné obvinenie zo zabitia a zneuctenia ľudských pozostatkov. Buch-Jepsen tiež počas dnešného pojednávania v Kodani uviedol, že vyšetrovatelia našli v Madsenovom počítači videozábery mučenia a vraždenia žien, pričom ich považujú za pravé.Agentúra DPA uviedla, že súd dnes Madsenovi opäť predĺžil vyšetrovaciu väzbu, tentoraz do konca októbra. Vynálezca a majiteľ ponorky naďalej tvrdí, že novinárku nezabil a zomrela nešťastnou náhodou, keď jej spadol na hlavu poklop.Wallovú naposledy videli 10. augusta večer, ako nastupuje v Kodani do Madsenovej ponorky, ktorá sa následne potopila, čo podľa vyšetrovateľov mohlo byť dôsledkom úmyselného konania. Telo novinárky v nej nenašli a Madsen spočiatku tvrdil, že pasažierku vysadil na malom ostrove.Po nezvestnej novinárke pátrali policajti a dobrovoľníci z Dánska i susedného Švédska, na čo po viac ako desiatich dňoch vylovili z mora pri dánskom pobreží jej telesné pozostatky. Podľa polície išlo len o trup, pričom hlava a končatiny boli oddelené úmyselne. Prokurátor uviedol, že Madsen telo pred vyhodením do mora rozrezal a k trupu pripevnil rúru, aby sa potopil na dno.