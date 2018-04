Zákaz fajčenia v reštauráciách v ČR stále platí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 18. apríla (TASR) - Úplný zákaz fajčenia v reštauráciách a pohostinských zariadeniach bude v Česku platiť aj naďalej. Ústavný súd ČR, ktorý protifajčiarsky zákon skúmal na podnet niektorých českých senátorov, schválil v stredu len kozmetické úpravy. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.Českí senátori na čele s Ivom Valentom uspeli napríklad s návrhom na zmenu ustanovenia, ktoré zakazovalo predaj cigariet a alkoholu na akciách určených prevažne pre deti mladšie ako osemnásť rokov. Plénu sa nepáčil pojem "prevažne" s tým, že takéto označenie je príliš vágne. Ústavný súd teda slovo prevažne vypustil a zákaz predaja platí na akciách pre deti do osemnásť rokov.Zrušilo sa aj ustanovenie zakazujúce požívanie alkoholu alebo iných návykových látok pri činnostiach, kedy by človek mohol takýmto konaním ohroziť sám seba alebo poškodiť majetok.konštatoval český ústavný sudca Pavel Rychetský s tým, že v prípade takejto situácie by si človek nemohol dopriať ani jeden pohárik.Sudcovia však ponechali priaznivcom tabaku nádej na zmenu.uviedli sudcovia.Ako informovali Novinky.cz, česká Poslanecká snemovňa má na budúci týždeň začať prerokúvať poslanecký návrh na zmiernenie protifajčiarskeho zákona; oficiálne zákona o ochrane zdravia pred škodlivými účinkami návykových látok. Vláda s jeho zmiernením nesúhlasila. Podľa marcového českého vyjadrenia ministra zdravotníctva Adama Vojtecha prevážil medzi ministrami názor, že je ešte príliš skoro na posúdenie vplyvu zákona, ktorý platí od konca minulého mája.