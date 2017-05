Zákaz laptopov v lietadlách z EÚ do USA stále prichádza do úvahy

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Washington 31. mája (TASR) - O zákaze laptopov a ďalších väčších elektronických prístrojov na palube lietadiel z Európy do Spojených štátov sa stále vedú rozhovory, oznámilo v utorok americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť.Minister pre vnútornú bezpečnosť John Kelly povedal dnes dvom komisárom Európskej únie, že rozšírenie zákazu laptopov, v súčasnosti platného pre lety z niektorých destinácií Blízkeho východu, "Zdroje z EÚ dnes už skôr naznačili, že USA sa rozhodli nerozšíriť tento zákaz na lety z Európy do Spojených štátov.uviedol hovorca amerického ministerstva pre vnútornú bezpečnosť Dave Lapan.USA tento rok už skôr zakázali väčšie elektronické prístroje, ako sú notebooky a tablety, na palubách letov z desiatich letísk v ôsmich blízkovýchodných a severoafrických štátoch. Cestujúci z týchto letísk musia uvedené zariadenia prepravovať do USA v nákladnom priestore stroja.Keď americké úrady toto opatrenie v marci oznamovali, poukázali pri tom na hrozbu, že v elektronických prístrojoch môžu byť pašované výbušniny.Minister Kelly nechal v nedeľu 28. mája otvorenú možnosť, že zákaz sa rozšíri na všetky medzinárodné lety smerujúce do USA, a ako dôvod uviedol pretrvávajúce odhodlanie teroristických skupín zaútočiť na ciele leteckej dopravy.Americkí a európski predstavitelia vedú v posledných týždňoch rozhovory o tejto záležitosti.Počas dnešného telekonferenčného rozhovoru Kellyho s eurokomisármi pre vnútorné záležitosti a dopravy, Dimitrisom Avramopulosom a Violetou Bulcovou, americký minister všeobecne rozprával aj o "informoval hovorca Lapan.Niektorí predstavitelia leteckých spoločností sa obávajú, že zákaz môže mať vážne ekonomické dôsledky.Opatrenie môže podľa expertov v oblasti leteckej dopravy zasiahnuť toto leto každý týždeň až 3500 letov a asi 65 miliónov pasažierov každý rok.