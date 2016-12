Zákaz mobilov či tabletov neurobí z Vianoc krajšie sviatky

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. decembra (TASR) – Členovia rodiny si počas Vianoc nebudú bližší a ani nebudú intenzívnejšie prežívať spoločné chvíle, ak dospelí autoritatívne rozhodnú, že sa počas sviatkov "natvrdo" odložia mobily, tablety či laptopy. Upozornila na to psychologička Daniela Čechová, ktorá je presvedčená, že najvhodnejším riešením, ako sa počas sviatkov vymaniť z prílišnej zaujatosti až závislosti na moderných komunikačných technológiách je nájsť prijateľné riešenie pre všetkých.," uviedla pre TASR Čechová.dodala. Naopak, autokratické rozhodnutie rodičov môže byť podľa nej kontraproduktívnevysvetlila.Predstavu o úplnom vzdaní sa komunikačných technológií navyše považuje v súčasnosti za nereálnu a naivnú." upozornila. Výnimku môžu byť podľa nej tvoriť iba rodiny a komunity, ktoré spájajú silné hodnoty ako náboženstvo alebo iné životné filozofie, prioritné pre všetkých členov.Čechová zároveň upozornila, že na moderné technológie nemožno hľadieť iba ako na príčinu toho, že sa ľudia prestávajú medzi sebou rozprávať a zdieľať spoločné chvíle. Zdôraznila, že stále sú to prostriedky, ktoré dokážu ľudí spájať. A to aj počas vianočných sviatkov.upozornila.