Zákaz nosenia laptopov na palubu lietadla neplatí ani pre lety z Rijád

Rijád 20. júla (TASR) - Na pasažierov využívajúcich priame lety zo saudskoarabského Rijádu do USA sa už viac nevzťahuje zákaz nosenia prenosných elektronických zariadení na paluby lietadiel. Informovala o tom dnes agentúra Reuters, podľa ktorej bol Rijád poslednou destináciou s celkovo desiatich miest zasiahnutých nedávnym americkým zákazom.Spojené štáty uvalili v marci na cestujúcich využívajúcich lety z vybraných letísk v krajinách Blízkeho východu a severnej Afriky zákaz brať si so sebou na palubu lietadla svoje elektronické zariadenia, ako sú prenosné počítače. Opatrenie vyhlásili v reakcii na bližšie nešpecifikovanú hrozbu.Americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť preskúmalo lety z medzinárodných letísk kráľa Chálida a kráľa Abdalazíza v Rijáde a zákaz odvolalo. Ešte v stredu to prostredníctvom vyhlásenia na svojej internetovej stránke oznámila saudskoarabská štátna letecká spoločnosť Saudia.Správu potvrdil odkazom na Twitteri hovorca predmetného amerického ministerstva Dave Lapan. Uviedol, že obmedzenie platné pre Rijád stiahli. Z tohto zákazu tak už bolo vyňatých všetkých desať letísk pôvodne zasiahnutých týmto opatrením, dodal.Letecká spoločnosť Saudia je jediným dopravcom, ktorý prevádzkuje priame lety zo Saudskej Arábie do Spojených štátov, doplnil Reuters.