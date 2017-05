Zákaz reklamy v čase, keď vysielanie sleduje mládež, neprešiel

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. mája (TASR) - Vysielanie reklamy v čase, keď televízor sledujú deti a mládež do 18 rokov, zakázané nebude. Poslanci Národnej rady SR dnes totiž nepodporili novelu zákona o reklame od predstaviteľov ĽSNS Mariana Kotlebu, Milana Uhríka, Rastislava Schlosára a Juraja Kolesára.Okrem zákazu vysielania reklamy počas programov určených pre deti a mládež do 18 rokov navrhovali kotlebovci zakázať vysielanie reklamy aj 30 minút pred vysielaním a 30 minút po odvysielaní takéhoto programu. Ďalším cieľom novely bol celkový zákaz pôsobenia osôb mladších ako 15 rokov v reklame.ĽSNS dnes neuspela ani s návrhom novely Trestného zákona. Cieľom právnej normy bolo vybaviť štátne orgány novými právomocami, vďaka ktorým by mohli efektívnejšie bojovať proti organizovaným skupinám zlodejov, ktorí v lesoch kradnú drevo. Po schválení ich novely mali mať štátne orgány možnosť zakročiť voči akejkoľvek osobe plánujúcej nelegálny výrub stromov, resp. nemuseli by páchateľa chytiť až pri samotnom protiprávnom výrube, ako je tomu doteraz.Do tretice neprešla strane Mariana Kotlebu ani novela trestného poriadku, ktorou sa malo posilniť postavenie poškodeného v trestnom konaní a zrovnoprávniť ho s obvineným, resp. obžalovaným.vysvetlili poslanci.