Zákazníci Tesca rozhodnú o víťazoch grantového programu. Vy rozhodujete, my pomáhame.

„Do hlasovacej fázy v štvrtej edícii grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame postúpiloktoré vyberala zoodborná komisia zložená zo zástupcov spoločnosti Tesco a nezávislých partnerov z Nadácie Pontis. Spoločne a na základe splnenia formálnych požiadaviek rozhodli, ktoré projekty postúpia do hlasovacej fázy. Kritériami na výber projektov bola miera dosahu na miestnu komunitu, zapojenie a dobrovoľníctvo miestnych komunít a plánovaný rozpočet,“ uviedla PR manažérka Lucia Poláčeková.Od 7. mája do 4. júna rozhodujú zákazníci Tesca, akú výšku finančného grantu získajú všetky súťažiace projekty v obchodoch Tesco po celom Slovensku. Novinkou tohto ročníka je, že granty získajú v každom regióne všetky tri súťažiace projekty podľa počtu hlasov, a to 1 300 eur, 600 eur a všetky projekty na treťom mieste budú podporené sumou 300 eur.Počas obdobia hlasovania dostanú zákazníci po každom nákupe pri pokladni jeden žetón. Tieto žetóny môžu potom použiť na to, aby na vyčlenených miestach hlasovali za svoje obľúbené projekty, kde zároveň získajú aj ďalšie informácie o miestnych mimovládnych organizáciách a ich projektoch, ktoré súťažia v kategóriách: podpora zdravia a športu, podpora vzdelávania, rozvoj komunitného života a kultúry, podpora zdravého životného štýlu, ochrana prírody a životného prostredia, sociálna pomoc.Projekty pomôžu zlepšiť život v miestnych komunitách rôznymi kreatívnymi prístupmi. Pomocou príspevkov 1 300 eur, 600 eur a 300 eur by chceli žiadatelia napríklad postaviť detské ihriská, stráviť čas plný nových zážitkov prostredníctvom detských táborov pre znevýhodnené deti, zorganizovať miestne podujatia, športové aktivity či zamerať sa na výsadbu zelene.Pre spoločnosť Tesco má podpora miestnych komunít veľký význam. Program bol vyhlásený už po štvrtýkrát a v predchádzajúcich troch edíciách zákazníci odovzdali viac ako 10 miliónov hlasov. Zoznam zúčastnených mimovládnych organizácií, aktuálny počet hlasov, ako aj ďalšie informácie o súčasnej i predošlých edíciách programu môžete sledovať na https://pomahame.tesco.sk/