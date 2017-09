Zákerný zabijak: Na rakovinu prostaty ročne zomrú stovky pacientov

Ilustračné foto Foto: TASR - archív Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave Foto: TASR - archív Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave

Bratislava 27. septembra (TASR) – Ročne pribudne na Slovensku asi 2000 nových prípadov rakoviny prostaty. U mužov patrí medzi najčastejšie zhubné ochorenie a trápi najmä tých po 50. roku života.Lekári priznávajú, že mnohí návštevu urológa odkladajú, hoci sú už v rizikovom veku.povedal dnes na tlačovej konferencii predseda Slovenskej urologickej spoločnosti Ivan Minčík.Pánov treba k návšteve lekára osmeliť, pripomína aj práve prebiehajúci Európsky urologický týždeň (25.9. - 29.9.). Pravidelné prehliadky hradené zdravotnou poisťovňou absolvuje podľa odborníkov pomerne málo mužov. A mali by byť samozrejmosťou práve pre každého muža staršieho ako 50 rokov.Ročne zomiera na rakovinu prostaty asi 600 pacientov. Podľa odborníkov by to tak nemuselo byť, ak by sa ochorenie diagnostikovalo včasne. Pacient má vtedy vysokú šancu na úplné vyliečenie.zdôraznil opäť Minčík.Rakovina prostaty nemusí vo včasných štádiách spôsobovať výrazné problémy a je bezpríznaková. Muži po päťdesiatke by si však mali všímať niekoľko varovných indícií i tie však už ukazujú na pokročilosť ochorenia.informoval Vladimír Baláž, prednosta Urologickej kliniky v banskobystrickej fakultnej nemocnici.Pacienti trpiaci rakovinou prostaty majú v súčasnosti niekoľko možností liečby. Ide o prostatektómiu, rádioterapiu, chemoterapiu či hormonálnu terapiu. Muži by mali v rámci prevencie dbať o pravidelný pohyb či správnu životosprávu. Lekári radia jesť chudé mäso, ryby, ovocie a zeleninu. Dôležité je vylúčiť alkohol a cigarety.Medzi rizikové faktory karcinómu prostaty patrí okrem veku aj rasa či rodinná anamnéza. Muž, ktorý má otca alebo brata s karcinómom prostaty, má vyššie riziko vzniku tohto ochorenia ako muž bez takejto rodinnej anamnézy.Vedci tiež objavili špecifické gény, ktoré môžu byť spojené s vývojom karcinómu prostaty. Urýchliť alebo zapríčiniť vývoj karcinómu prostaty môže aj vysoká hladina testosterónu.